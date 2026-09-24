Нежный сырный суп с грибами: ароматное блюдо на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
723
Рецепт сырного супа с грибами на обед
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Сырный суп с грибами – отличный вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь простое и сытное. Блюдо получается ароматным благодаря сушеным грибам, а плавленый сыр придает бульону нежность и кремовую консистенцию. Овощи дополняют вкус супа и делают его более насыщенным. Для приготовления понадобятся обычные продукты, которые легко сочетаются в одной кастрюле.

Идея приготовления ароматного сырного супа с грибами на обед опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Рецепт сырного супа с грибами

Ингредиенты:

  • сушеные грибы – 50 г
  • картофель – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт. или 1 большая
  • сладкий перец – 1 шт. по желанию
  • плавленый или сливочный сыр – 150 г
  • растительное масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • мускатный орех – по вкусу
  • свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

Добавляем в бульон картофель

1. Залейте грибы горячей водой и оставьте примерно на 30 минут, чтобы они стали мягче.

2. После этого грибы выньте, мелко нарежьте, а воду, в которой они замачивались, процедите. Именно она станет основой ароматного грибного бульона.

Добавляем зажарку

3. Переложите нарезанные грибы в кастрюлю, залейте грибной водой и, если нужно, долейте обычной воды до нужного объема.

4. Доведите жидкость до кипения, посолите и варите грибы примерно 15-20 минут.

Добавляем крем-сыр

5. Тем временем очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Добавьте в грибной бульон и варите на среднем огне до мягкости картофеля.

6. Пока варится суп, подготовьте овощи. Лук и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке.

7. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи до мягкости. Не нужно сильно подрумянивать их, достаточно, чтобы лук стал прозрачным, а морковь и перец размягчились.

Добавляем зелень

8. Готовую овощную зажарку переложите в кастрюлю с грибами и картофелем. Добавьте плавленый или сливочный сыр и хорошо перемешайте. Продолжайте готовить суп на небольшом огне, пока сыр полностью не растворится в бульоне.

9. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте соль. Для более выразительного вкуса можно добавить немного черного перца и мускатного ореха. Готовый сырный суп с грибами посыпьте свежей рубленной зеленью.

Готовый суп

10. После выключения огня оставьте суп на 10-15 минут под крышкой. За это время его вкус станет более насыщенным, а аромат грибов и специй хорошо раскроется. Подавать сырный суп лучше всего горячим.

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