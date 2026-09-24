Нежный сырный суп с грибами: ароматное блюдо на обед
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Сырный суп с грибами – отличный вариант для домашнего обеда, когда хочется приготовить что-нибудь простое и сытное. Блюдо получается ароматным благодаря сушеным грибам, а плавленый сыр придает бульону нежность и кремовую консистенцию. Овощи дополняют вкус супа и делают его более насыщенным. Для приготовления понадобятся обычные продукты, которые легко сочетаются в одной кастрюле.
Идея приготовления ароматного сырного супа с грибами на обед опубликована на странице tanyushina в Instagram.
Ингредиенты:
- сушеные грибы – 50 г
- картофель – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт. или 1 большая
- сладкий перец – 1 шт. по желанию
- плавленый или сливочный сыр – 150 г
- растительное масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- мускатный орех – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Залейте грибы горячей водой и оставьте примерно на 30 минут, чтобы они стали мягче.
2. После этого грибы выньте, мелко нарежьте, а воду, в которой они замачивались, процедите. Именно она станет основой ароматного грибного бульона.
3. Переложите нарезанные грибы в кастрюлю, залейте грибной водой и, если нужно, долейте обычной воды до нужного объема.
4. Доведите жидкость до кипения, посолите и варите грибы примерно 15-20 минут.
5. Тем временем очистите картофель и нарежьте его небольшими кубиками. Добавьте в грибной бульон и варите на среднем огне до мягкости картофеля.
6. Пока варится суп, подготовьте овощи. Лук и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
7. Разогрейте на сковороде немного масла и обжарьте овощи до мягкости. Не нужно сильно подрумянивать их, достаточно, чтобы лук стал прозрачным, а морковь и перец размягчились.
8. Готовую овощную зажарку переложите в кастрюлю с грибами и картофелем. Добавьте плавленый или сливочный сыр и хорошо перемешайте. Продолжайте готовить суп на небольшом огне, пока сыр полностью не растворится в бульоне.
9. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте соль. Для более выразительного вкуса можно добавить немного черного перца и мускатного ореха. Готовый сырный суп с грибами посыпьте свежей рубленной зеленью.
10. После выключения огня оставьте суп на 10-15 минут под крышкой. За это время его вкус станет более насыщенным, а аромат грибов и специй хорошо раскроется. Подавать сырный суп лучше всего горячим.
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