Хек остается одной из самых популярных рыб для приготовления в домашних условиях. У него нежное мясо, он хорошо сочетается с различными специями и не требует длительного маринования. Особенно вкусным хек получается после запекания в духовке, когда рыба сохраняет сочность внутри и приобретает легкую золотистую корочку снаружи. Подавать такое блюдо можно как на обед, так и на ужин.

Идея приготовления вкусного тушеного хека на обед опубликована на странице фудблогера yamaryna.food в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 5 тушек

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 4 ст.л.

домашний кетчуп – 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тушки хека очистите от остатков потрохов, хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами.

2. На каждой рыбке сделайте несколько неглубоких надрезов с обеих сторон. Это поможет маринаду лучше проникнуть внутрь.

3. В отдельной миске смешайте соль, масло и домашний кетчуп до однородной консистенции

4. Тщательно смажьте каждую тушку приготовленным маринадом. Особое внимание уделите надрезам, чтобы рыба равномерно пропиталась.

5. Выложите хек в форму для запекания одним слоем.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов.

7. Запекайте рыбу примерно 35-40 минут до появления красивой румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: