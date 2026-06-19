Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре
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Хек остается одной из самых популярных рыб для приготовления в домашних условиях. У него нежное мясо, он хорошо сочетается с различными специями и не требует длительного маринования. Особенно вкусным хек получается после запекания в духовке, когда рыба сохраняет сочность внутри и приобретает легкую золотистую корочку снаружи. Подавать такое блюдо можно как на обед, так и на ужин.
Идея приготовления вкусного тушеного хека на обед опубликована на странице фудблогера yamaryna.food в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 5 тушек
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 4 ст.л.
- домашний кетчуп – 4-5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Тушки хека очистите от остатков потрохов, хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами.
2. На каждой рыбке сделайте несколько неглубоких надрезов с обеих сторон. Это поможет маринаду лучше проникнуть внутрь.
3. В отдельной миске смешайте соль, масло и домашний кетчуп до однородной консистенции
4. Тщательно смажьте каждую тушку приготовленным маринадом. Особое внимание уделите надрезам, чтобы рыба равномерно пропиталась.
5. Выложите хек в форму для запекания одним слоем.
6. Разогрейте духовку до 180 градусов.
7. Запекайте рыбу примерно 35-40 минут до появления красивой румяной корочки.
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