Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,8 т.
Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Хек остается одной из самых популярных рыб для приготовления в домашних условиях. У него нежное мясо, он хорошо сочетается с различными специями и не требует длительного маринования. Особенно вкусным хек получается после запекания в духовке, когда рыба сохраняет сочность внутри и приобретает легкую золотистую корочку снаружи. Подавать такое блюдо можно как на обед, так и на ужин.

Идея приготовления вкусного тушеного хека на обед опубликована на странице фудблогера yamaryna.food в Instagram.

Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре

Ингредиенты:

  • хек – 5 тушек
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – 4 ст.л.
  • домашний кетчуп – 4-5 ст.л.

Способ приготовления:

Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре

1. Тушки хека очистите от остатков потрохов, хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами.

2. На каждой рыбке сделайте несколько неглубоких надрезов с обеих сторон. Это поможет маринаду лучше проникнуть внутрь.

Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре

3. В отдельной миске смешайте соль, масло и домашний кетчуп до однородной консистенции

4. Тщательно смажьте каждую тушку приготовленным маринадом. Особое внимание уделите надрезам, чтобы рыба равномерно пропиталась.

5. Выложите хек в форму для запекания одним слоем.

Нежный запеченный хек на обед: идеально подходит к картофельному пюре

6. Разогрейте духовку до 180 градусов.

7. Запекайте рыбу примерно 35-40 минут до появления красивой румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты