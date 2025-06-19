Курица – одно из самых популярных блюд в каждом доме. Продукт запекают, жарят или тушат, добавляют в супы и салаты. Но есть один шаг, который многие привыкли делать перед приготовлением, не задумываясь. Кажется, это правильное гигиеническое действие. На самом деле – именно оно и создает самую большую опасность на кухне.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не стоит мыть курицу перед приготовлением. На это есть серьезные причины.

Почему мытье курицы – плохая идея

Привычка ополаскивать сырое куриное мясо перед запеканием или жаркой может иметь неприятные последствия. Под струей воды бактерии с поверхности мяса разлетаются микроскопическими каплями вокруг – на мойку, столешницу, посуду, полотенца и даже на продукты, которые вы собираетесь есть сырыми. Иногда эти брызги невидимые для глаза, но они могут стать источником загрязнения.

Мытье мяса не решает проблему: бактерии, находящиеся внутри, вода просто не смоет. А вот при нагревании в духовке до нужной температуры (74°C), все нежелательные микроорганизмы погибают гарантированно. Именно термическая обработка, а не вода, обеспечивает безопасность мяса для потребления.

Что делать вместо того, чтобы мыть курицу

Вместо того, чтобы нести курицу под кран, действуйте осторожно и последовательно:

Распаковывайте осторожно. Вскрывайте упаковку непосредственно над мойкой или на разделочной доске, которую потом легко будет вымыть. Избегайте разбрызгивания сока.

Просушивайте бумажным полотенцем. Если вам нужно убрать влагу, просто промокните мясо салфеткой. Это не только безопаснее, но и позволит курице лучше подрумяниться при запекании.

Готовьте сразу же. Не оставляйте курицу надолго на открытом воздухе. Переложите ее в форму для запекания или в маринад.

Мойте руки. После любого контакта с сырым мясом обязательно вымойте руки с мылом не менее 20 секунд. Это поможет избежать перекрестного загрязнения.

Очищайте все, что контактировало с курицей. Доски, ножи, столешницы и другие поверхности нужно мыть горячей водой с моющим средством, а по возможности еще и дезинфицировать.

Жарьте до полной готовности. Чтобы убедиться, что курица пропеклась как следует, можно воспользоваться кухонным термометром. Если его нет – обратите внимание на сок, вытекающий при прокалывании: он должен быть прозрачным, без розового оттенка.

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