Лук используют для приготовления совершенно разнообразных блюд. Поэтому обычно на кухне есть целый запас такого продукта. Но не всегда удается хранить овощ качественным долго, поэтому он начинает портиться.

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Редакция FoodOboz расскажет о признаках, свидетельствующих. что лук испорчен. Есть такой плод ни в коем случае нельзя.

Не стоит есть проросший лук

Если вы заметили даже небольшой росток, это означает, что вокруг лука слишком много влаги. Все потому, что плод неправильно сохранялся. Многие люди убеждены, что росток свидетельствует о появлении нового растения. Однако, поскольку лук не в земле он, скорее всего, испортится.

Помните, что лук нужно хранить в совершенно сухом месте.

Не ешьте лук, который стал мягким

Хороший лук должен быть твердым. Если вы заметили, что плод начинает становиться мягким, это свидетельствует о порче. Если лук мягкий, там уже может начать развиваться плесень. Чтобы проверить качество лука, нужно просто хорошо сжать его – качественный продукт не будет подвергаться усилиям.

Не ешьте лук, который плохо пахнет

Многим людям в принципе не нравится запай лука. Но все же аромат свежего и испорченного продукта заметно отличается и именно по запаху можно определить качество. Свежий лук имеет слегка сладковатый запах. Во время начала порчи он может измениться на едкий и кисловатый. это плохой признак, и есть такой лук точно не стоит.

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