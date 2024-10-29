Гораздо бюджетнее готовить пиццу в домашних условиях, чем заказывать доставку. Но даже у опытных хозяек с таким блюдом возникают проблемы. Выпечка становится больше похожей на пирог, тесто плохо жуется или просто горит.

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Поэтому редакция FoodOboz делится наиболее распространенными ошибками, которые часто допускают во время приготовления пиццы. Вы легко сможете их исправить.

Использование неправильной муки

Универсальная мука не создает требуемую текстуру для пиццы, поскольку имеет недостаточно белка для формирования устойчивой глютеновой структуры. Используйте хлебную муку с высоким содержанием глютена для создания плотного и эластичного теста.

Недостаточное или чрезмерное замешивание теста

Недостаточное замешивание приводит к слабой структуре теста, а чрезмерное – к его жесткости. Замешивайте тесто примерно 8-10 минут и проверяйте упругость с помощью растяжения тонкой части теста.

Слишком тонкая раскатка теста

Тонкое тесто не выдерживает начинки и становится хрупким. Оставляйте более толстый край и раскатывайте тесто равномерно, посыпав рабочую поверхность мукой.

Чрезмерное количество начинки

Большое количество начинки делает пиццу влажной. Используйте несколько качественных ингредиентов, равномерно распределяйте начинку и избегайте избытка сыра.

Использование холодного соуса и творога

Холодные ингредиенты оказывают влияние на равномерность приготовления. Дайте соусу и сыру нагреться до комнатной температуры перед использованием.

Недостаточный разогрев духовки

Холодная духовка не создает нужную температуру для корочки. Разогрейте духовку, включая емкость, в которой будет выпекаться пицца.

Несоблюдение времени приготовления

Пицца может быстро подгореть. Следите за временем и температурой – тонкая корочка выпекается при температуре 180 градусов 10-15 минут, толстая корочка – 20-30 минут.

Разрезание пиццы слишком рано

Нарезка горячей пиццы приводит к тому, что творог и начинка сдвигаются. Дайте пицце несколько минут охладиться, чтобы сыр застыл и начинка держалась крепче.

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