Драники – это простое, но изысканное блюдо, которое часто не удается приготовить правильно. Добавление яиц способно испортить классический вкус и текстуру. Напротив, есть ингредиенты, которые делают их сочными и хрустящими.

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Редакция FoodOboz расскажет, чего стоит избегать и что заменить в приготовлении драников. Вы сможете сделать действительно идеальное блюдо

Почему яйца портят драники

Добавление яйца делает тесто более тяжелым и плотным, деруны теряют нежность и опадают. Некоторые хозяйки добавляют яйца, чтобы избежать потемнения картофеля, но это создает плотную оболочку и меняет структуру блюда.

Что лучше добавить вместо яиц

Крахмал помогает связать массу и сохранить хрустящую корочку. Этот ингредиент используют кондитеры, когда нужно обойтись без яиц – драники получаются легкими и равномерными

Майонез

Добавляя 1-2 ложки к тертому картофелю, получаем сочные и сытные драники. Майонез удерживает влагу и придает богатый вкус блюду.

Сметана или кефир

Эти продукты не только улучшают вкус, но и предотвращают потемнение картофеля. Благодаря молочной кислоте масса становится нежнее и мягче обжаривается, особенно если выпекать сразу

Классическая альтернатива без яиц

Очень часто драники готовят без яиц и муки – только из картофеля и лука. Свежий картофельный крахмал скрепляет массу, а лук не только добавляет вкус, но и предотвращает потемнение

Как правильно готовить драники без яиц

1. Натрите картофель крупно, дайте немного постоять, сливайте сок, но оставляйте осадок – именно он содержит нужный крахмал.

2. Добавьте натертый лук, соль и перец.

3. Если масса очень жидкая – введите ложку крахмала или немного муки.

4. Разогрейте сковородку с маслом, выкладывайте ложкой, обжаривайте до золотистого цвета.

5. Готовые драники выньте на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира

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