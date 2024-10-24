Грибы – это беспроигрышный продукт, который прекрасно сочетается с любым ганиром. Их можно пожарить с луком, сделать крем-суп или потушить. Но вкус можно очень легко испортить, если допускать следующие ошибки.

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Редакция FoodOboz расскажет, на что следует обратить особое внимание во время приготовления грибов. Следующие ошибки допускают даже опытные хозяйки.

Вы неправильно очищаете грибы от грязи

Грибы, особенно лесные, впитывают влагу. Если мыть под водой, они могут набухнуть и стать водянистыми во время приготовления. Поэтому вместо этого очищайте грибы влажной бумажной салфеткой. Если грибы выглядят чисто, достаточно легкой очистки щеткой.

Не готовьте грибы на маленьком огне

Из-за большого содержания воды в грибах, при приготовлении на низком огне они выделяют жидкость и начинают вариться вместо жарки. Готовьте грибы на среднем или сильном огне, чтобы выпарить лишнюю жидкость и добиться хорошего румяного цвета.

Почему грибы горят во время жарки

Поскольку грибы быстро впитывают масло, если жира недостаточно, они могут подгореть. При жарке следите за количеством жира. Если сковорода выглядит слишком сухой, добавьте больше масла.

Не выкладывайте много грибов на сковороду за один раз

Если заполнить сковороду слишком плотно, грибы не смогут испарить лишнюю жидкость и начнут тушиться вместо того, чтобы обжариваться. Размещайте грибы на сковороде так, чтобы между ними оставалось достаточно места для испарения жидкости.

Вы неправильно нарезаете грибы

Грибы не всегда нужно нарезать. Некоторые виды лучше рвать на кусочки или оставлять целиком. Большие грибы, такие как шампиньоны, можно нарезать на четвертинки, а маленькие шиитаке или лисички лучше оставлять целыми. Вешенки рекомендуется рвать вручную.

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