О том, как правильно готовить картошку, казалось бы, знает каждая хозяйка. Но даже с таким простым овощем довольно часто возникают проблемы. Продукт получается не столь вкусным и привлекательным, как это нужно.

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Действенными советами по приготовлению картофеля поделились шеф-поварешка Сильвия Граф Карретрс и кулинар Джордж Дюран. Есть несколько важных нюансов.

Не храните картофель в холодильнике

Если вы часто храните картофель в холодильнике, следует отказаться от такой привычки. Все это потому, что картофельный крахмал превращается в сахар. В результате вкус продукта ухудшится. Лучше всего положить овощ, например, в кладовую. В таком помещении плоды будут еще долго сохраняться свежими.

Не опускайте картофель в кипящую воду

Если вы хотите отварить картофель, ни в коем случае нельзя выкладывать его в кипящую воду. Из-за сильной крахмалистости картофель, уже в кипящей воде, сварится неравномерно. Нарезанные кусочки нужно заливать холодной водой и только после этого ставить на плиту.

Не разогревайте духовку слишком

Во время запекания картофеля очень важно не торопиться. Не стоит делать температуру слишком высокой, потому что вы рискуете пересушить продукт. Вкусным он точно не получится. Температура должна быть несколько выше средней.

Не перемешивайте слишком картофельное пюре

После того, как вы перемнули картофель в пюре, не следует его еще раз много раз перемешивать ложкой. Крахмал расцепится, и блюдо станет резиновым.

Не забудьте замачивать картошку

Чтобы запеченный картофель получился хрустящим и золотистым, его нужно замочить на некоторое время в холодной воде. Такое действие поможет вытянуть лишний крахмал.

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