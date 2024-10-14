Никогда не готовьте так печень: почему мясо часто получается сухим и жестким
Печень – очень вкусный и универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Но даже у опытных хозяек не всегда выходит все сделать удачно. Мясо нуждается в особой технологии.
О самых распространенных помыклих, которые часто допускают во время приготовления печени, рассказал шеф-повар Роберт Фаррар Капон. Материал опубликован в печатной версии газеты The New York Times еще в 1985 году.
Печень нельзя пережаривать
Мясо печени очень нежное и мягкое. Но вы можете это легко испортить, если передержите продукт на сковороде. Секрет удачного вкуса в том, что печень следует жарить быстро на большом огне. Так она просто не успеет стать сухой и жесткой.
Жарить замороженную печень – не самый лучший вариант
Если жарить замороженную печень, она просто превратится в кашу. Продукт теряет свою текстуру при таком приготовлении. Если планируете жарить печень на сковороде, лучше всего использовать именно свежую.
Не готовьте печень сразу
Перед тем, как делать что-нибудь из печени, сначала нужно почистить ее от сосудов и оболочек. Об этом не стоит забывать, потому что почищенная печень получится сочной и мягкой.
Рецепт вкусной печени с луком
- свежая печень – 400 г
- сливочное масло – 2-4 ст.л.
- лук – 2 больших (нарезанные тонкими полосками)
- уксус – 1 ст.л. (по желанию)
- соль и перец – по вкусу
- мука для обсыпки
- мелко нарезанная петрушка – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень порезать, нарезать тонкими ломтиками толщиной 0,5 см.
2. Обжарить лук.
3. На большой сковороде растопьте сливочное масло и обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета (10-15 минут).
4. Добавить уксус, соль и перец, перемешать и отложить.
5. Обвалять кусочки печени в муке, стряхнуть остатки.
6. Разогреть сливочное масло на сильном огне и быстро обжарить печень с каждой стороны по 30 секунд. Печень внутри должна остаться немного недожаренной.
7. Повернуть лук на сковороду, добавить к нему обжаренную печень и прогреть вместе.
8. Выложить на блюдо, посыпать нарезанной петрушкой.
Подливка из куриной печени в гарнир
Ингредиенты:
- куриная печень, нарезанная пополам – 400 г
- сливочное масло – 2-4 ст.л.
- лук-шалот, мелко нарезанный – 2 шт.
- свежие грибы, нарезанные ломтиками – 170 г
- коньяк – 2 ст.л.
- белое сухое вино – 1/4 стакана
- жирные сливки – 1/2 стакана
- соль и перец – по вкусу
- мелко нарезанная петрушка – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. На большой сковороде растопить масло и обжарить куриную печень на сильном огне небольшими партиями. Вынуть печень, когда середина останется немного сырой.
2. На той же сковороде обжарить лук-шалот и грибы до золотистого цвета (3-5 минут).
3. Добавить коньяк и вино, довести до почти полного испарения.
4. Затем добавить сливки и довести смесь до консистенции соуса.
5. Возвратить печень на сковороду, чтобы завершить ее приготовление в соусе.
6. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать с пастой или рисом, украсив блюдо петрушкой.
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