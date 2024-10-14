Печень – очень вкусный и универсальный продукт, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. Но даже у опытных хозяек не всегда выходит все сделать удачно. Мясо нуждается в особой технологии.

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О самых распространенных помыклих, которые часто допускают во время приготовления печени, рассказал шеф-повар Роберт Фаррар Капон. Материал опубликован в печатной версии газеты The New York Times еще в 1985 году.

Печень нельзя пережаривать

Мясо печени очень нежное и мягкое. Но вы можете это легко испортить, если передержите продукт на сковороде. Секрет удачного вкуса в том, что печень следует жарить быстро на большом огне. Так она просто не успеет стать сухой и жесткой.

Жарить замороженную печень – не самый лучший вариант

Если жарить замороженную печень, она просто превратится в кашу. Продукт теряет свою текстуру при таком приготовлении. Если планируете жарить печень на сковороде, лучше всего использовать именно свежую.

Не готовьте печень сразу

Перед тем, как делать что-нибудь из печени, сначала нужно почистить ее от сосудов и оболочек. Об этом не стоит забывать, потому что почищенная печень получится сочной и мягкой.

Рецепт вкусной печени с луком

свежая печень – 400 г

сливочное масло – 2-4 ст.л.

лук – 2 больших (нарезанные тонкими полосками)

уксус – 1 ст.л. (по желанию)

соль и перец – по вкусу

мука для обсыпки

мелко нарезанная петрушка – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень порезать, нарезать тонкими ломтиками толщиной 0,5 см.

2. Обжарить лук.

3. На большой сковороде растопьте сливочное масло и обжарьте лук на среднем огне до золотистого цвета (10-15 минут).

4. Добавить уксус, соль и перец, перемешать и отложить.

5. Обвалять кусочки печени в муке, стряхнуть остатки.

6. Разогреть сливочное масло на сильном огне и быстро обжарить печень с каждой стороны по 30 секунд. Печень внутри должна остаться немного недожаренной.

7. Повернуть лук на сковороду, добавить к нему обжаренную печень и прогреть вместе.

8. Выложить на блюдо, посыпать нарезанной петрушкой.

Подливка из куриной печени в гарнир

Ингредиенты:

куриная печень, нарезанная пополам – 400 г

сливочное масло – 2-4 ст.л.

лук-шалот, мелко нарезанный – 2 шт.

свежие грибы, нарезанные ломтиками – 170 г

коньяк – 2 ст.л.

белое сухое вино – 1/4 стакана

жирные сливки – 1/2 стакана

соль и перец – по вкусу

мелко нарезанная петрушка – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. На большой сковороде растопить масло и обжарить куриную печень на сильном огне небольшими партиями. Вынуть печень, когда середина останется немного сырой.

2. На той же сковороде обжарить лук-шалот и грибы до золотистого цвета (3-5 минут).

3. Добавить коньяк и вино, довести до почти полного испарения.

4. Затем добавить сливки и довести смесь до консистенции соуса.

5. Возвратить печень на сковороду, чтобы завершить ее приготовление в соусе.

6. Добавить соль и перец по вкусу. Подавать с пастой или рисом, украсив блюдо петрушкой.

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