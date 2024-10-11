Сыр – один из самых популярных продуктов мира. Существует множество его разновидностей, поэтому каждый человек обязательно найдет для себя тот, что придется ему по вкусу.

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Для того чтобы сыр хранился свежим дольше, следует знать основные правила. Только придерживаясь их, продукт никогда не впитает в себя стороне запахи, а его структура не будет нарушена. Как правильно это делать, Daily Mail рассказали специалисты Британской академии сыра.

Одним из самых популярных методов хранения сыра является заделывание его в пищевую пленку. Как оказалось, этот метод просто недопустим. По словам экспертов, к сыру следует относиться как к живому существу. Если завернуть его в пленку, он может просто задохнуться. В качестве альтернативы пищевой пленке можно использовать вощеную бумагу, но лучше вообще избегать заделки сыра.

Кроме этого, влажный воздух, находящийся в холодильнике, оказывает отрицательное влияние на сыр. Чтобы сохранить продукт свежил как можно дольше, следует подобрать правильное место. И это отдел для овощей в холодильнике. Там удерживается оптимальная температура для этого продукта, которая максимально продлит срок его хранения.

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