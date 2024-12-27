Правильное хранение яиц является ключевым моментом, влияющим на их свежесть и безопасность. Многие люди совершают распространенные ошибки, приводящие к порче продукта. То, куда вы положите яйца на хранение, имеет важное значение.

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О том, где не стоит класть яйца, рассказал эксперт по хранению продуктов Адам Оукли. Многие привыкли выкладывать яйца в холодильник, но именно в этом состоит главная ошибка.

Одной из самых распространенных ошибок является хранение яиц на дверце холодильника. По словам специалиста Адама Оукли, такая привычка подвергает продукт постоянным колебаниям температуры из-за частого открывания и закрывания дверцы. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, разрушающих естественный защитный слой скорлупы, ускоряющий порчу.

Кроме перепадов температуры, яйца подвергаются легким механическим воздействиям из-за движения дверцы. Это может показаться незначительным, но со временем качество продукта ухудшается.

Как правильно хранить яйца

Расположение в холодильнике. Яйца следует хранить в центральной или нижней секции холодильника, где температура стабильна и обычно не превышает 20°C.

Избегание комнатной температуры. Хранение яиц при комнатной температуре приводит к потере качества уже через несколько дней, особенно в теплое время года. В холодильнике они остаются свежими до 3-5 недель.

Оригинальная упаковка. Яйца следует хранить в упаковке производителя. Это не только предотвращает впитывание посторонних запахов из-за пористой скорлупы, но и обеспечивает дополнительную защиту.

Не стирайте яйца перед хранением. Естественное покрытие скорлупы защищает от бактерий, поэтому мытье может ухудшить их состояние.

Правильное положение. Храните яйца острым концом вниз. Это поможет сохранить стабильность желтка, что способствует длительному сохранению свежести.

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