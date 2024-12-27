Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Правильное хранение яиц является ключевым моментом, влияющим на их свежесть и безопасность. Многие люди совершают распространенные ошибки, приводящие к порче продукта. То, куда вы положите яйца на хранение, имеет важное значение.

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О том, где не стоит класть яйца, рассказал эксперт по хранению продуктов Адам Оукли. Многие привыкли выкладывать яйца в холодильник, но именно в этом состоит главная ошибка.

Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Одной из самых распространенных ошибок является хранение яиц на дверце холодильника. По словам специалиста Адама Оукли, такая привычка подвергает продукт постоянным колебаниям температуры из-за частого открывания и закрывания дверцы. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий, разрушающих естественный защитный слой скорлупы, ускоряющий порчу.

Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Кроме перепадов температуры, яйца подвергаются легким механическим воздействиям из-за движения дверцы. Это может показаться незначительным, но со временем качество продукта ухудшается.

Как правильно хранить яйца

Расположение в холодильнике. Яйца следует хранить в центральной или нижней секции холодильника, где температура стабильна и обычно не превышает 20°C.

Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Избегание комнатной температуры. Хранение яиц при комнатной температуре приводит к потере качества уже через несколько дней, особенно в теплое время года. В холодильнике они остаются свежими до 3-5 недель.

Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Оригинальная упаковка. Яйца следует хранить в упаковке производителя. Это не только предотвращает впитывание посторонних запахов из-за пористой скорлупы, но и обеспечивает дополнительную защиту.

Не стирайте яйца перед хранением. Естественное покрытие скорлупы защищает от бактерий, поэтому мытье может ухудшить их состояние.

Никогда не храните так яйца: они могут испортиться

Правильное положение. Храните яйца острым концом вниз. Это поможет сохранить стабильность желтка, что способствует длительному сохранению свежести.

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