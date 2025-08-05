Неправильная разморозка мяса – одна из самых распространенных ошибок на кухне. Часто продукт просто оставляют на столе, чтобы он оттаял быстрее. На первый взгляд это кажется удобным и безопасным, однако такой способ создает риск порчи пищи. Особенно опасно делать это летом, когда температура в помещении повышенная.

Редакция FoodOboz делится несколькими простыми правилами, которые помогут подготовить мясо к приготовлению без риска для его качества.

Почему нельзя размораживать мясо на столе

Когда замороженное мясо оставляют при комнатной температуре, верхний слой быстро нагревается, тогда как середина остается твердой. В это время на поверхности создаются условия, в которых быстро размножаются микроорганизмы. Продукт может выглядеть нормальным и не иметь постороннего запаха, но уже быть испорченным.

Как безопасно размораживать мясо

1. В холодильнике. Самый безопасный способ, который требует времени, поэтому лучше планировать заранее.

2. В холодной воде. Мясо кладут в герметичный пакет и погружают в воду, меняя ее каждые 30 минут.

3. В микроволновке. Подходит, если мясо сразу будет термически обработано после размораживания.

Соблюдение этих правил поможет сохранить свежесть и вкус продукта, а также избежать проблем во время приготовления.

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