Лимон – пикантный цитрусовый фрукт, который отлично сочетается со многими продуктами. Его часто добавляют в соусы, а также различные маринады для мяса и рыбы. Но такой продукт некоторые блюда может даже испортить.

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Редакция FoodOboz расскажет, с чем совмещать лимон категорически нельзя. Причины достаточно веские.

Молоко и молочные продукты

Лимонная кислота (именно из фрукта) вызывает свертывание молока и других молочных продуктов, что изменяет их текстуру и вкус. Такое сочетание может вызвать изжогу и кислотность.

Очень острая еда

Лимон усиливает остроту блюд из-за своей кислотности. Это делает блюдо еще более острым и менее приятным для потребления.

Красное вино

Кислотность лимона может испортить вкус и аромат красного вина и соусов на его основе.

Морепродукты (мягкие виды рыбы)

Лимон может перевесить нежный вкус мягких видов рыбы, таких как морской язык или камбала. Для таких видов рыбы лучше использовать более мягкие цитрусовые, например лайм или апельсин.

Сладкие фрукты

Острый вкус лимона скрадывает естественную сладость фруктов, таких как дыня или спелая клубника. Если сочетаете лимон с фруктами, добавьте щепотку меда для баланса вкусов.

Пахта и йогурт

Лимонный сок также может вызвать свертывание пахты и йогурта. Если вы используете лимон с этими продуктами, добавляйте его постепенно.

Щелочные овощи (шпинат)

Лимонная кислота вызывает потемнение щелочных овощей, таких как шпинат, из-за чего они теряют яркий цвет. Добавляйте лимонный сок к таким овощам непосредственно перед подачей.

Ароматические специи (гвоздика, кардамон)

Сильный цитрусовый вкус лимона может конфликтовать с некоторыми ароматическими специями, подавляя их ароматы. Используйте лимон осторожно в блюдах со специями, чтобы избежать перенасыщения вкуса.

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