Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
507
Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

Капуста – простой и доступный продукт, из которого можно сделать полноценный ужин. Если запечь ее в духовке с начинкой, блюдо получается сочным и ароматным. Такой вариант хорошо подходит для ежедневного меню. Готовится без сложных ингредиентов и лишних шагов. Попробуйте сделать капустные стейки – это действительно удобно и вкусно.

Идея приготовления вкусных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера olga servetnyk в Instagram.

Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

Ингредиенты:

  • капуста белокочанная – 1 средний кочан
  • фарш (свинина, говядина или курица) – 400-500 г
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр моцарелла или другой твердый сыр – 120-150 г
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

1. Нарежьте капусту толстыми ломтями или крупными кусками толщиной примерно 1,5-2 см, чтобы они держали форму во время запекания.

2. Подготовьте фарш: добавьте натертый или мелко нарезанный лук, яйцо, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте до однородности.

Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

3. Помидоры нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Сыр натрите на терке.

Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

4. Застелите форму пергаментом или слегка смажьте растительным маслом.

5. Выложите слой капусты, сверху равномерно распределите фарш, затем добавьте помидоры и посыпьте сыром.

Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекайте примерно 35-40 минут до мягкости капусты и румяной сырной корочки.

Низкокалорийные стейки из капусты: как приготовить вкусное сезонное блюдо в духовке

8. Перед подачей дайте блюду немного остыть, чтобы оно лучше держало форму.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты