Капуста – простой и доступный продукт, из которого можно сделать полноценный ужин. Если запечь ее в духовке с начинкой, блюдо получается сочным и ароматным. Такой вариант хорошо подходит для ежедневного меню. Готовится без сложных ингредиентов и лишних шагов. Попробуйте сделать капустные стейки – это действительно удобно и вкусно.

Идея приготовления вкусных стейков из капусты опубликована на странице фудблогера olga servetnyk в Instagram.

Ингредиенты:

капуста белокочанная – 1 средний кочан

фарш (свинина, говядина или курица) – 400-500 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

сыр моцарелла или другой твердый сыр – 120-150 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту толстыми ломтями или крупными кусками толщиной примерно 1,5-2 см, чтобы они держали форму во время запекания.

2. Подготовьте фарш: добавьте натертый или мелко нарезанный лук, яйцо, соль, перец и специи. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Помидоры нарежьте кружочками или небольшими кусочками. Сыр натрите на терке.

4. Застелите форму пергаментом или слегка смажьте растительным маслом.

5. Выложите слой капусты, сверху равномерно распределите фарш, затем добавьте помидоры и посыпьте сыром.

6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекайте примерно 35-40 минут до мягкости капусты и румяной сырной корочки.

8. Перед подачей дайте блюду немного остыть, чтобы оно лучше держало форму.

