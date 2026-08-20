Низкокалорийный десерт с чиа и фруктами: выпекать не придется
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Такой десерт можно приготовить без духовки и сложных манипуляций. Для него понадобятся кисломолочная основа, семена чиа, желатин и сезонные фрукты или ягоды. Всё смешивается за несколько минут, после чего десерт нужно просто поставить в холодильник. Получается легкое фруктовое блюдо с нежной текстурой.
Идея приготовления нежного десерта с фруктами и чиа без выпечки опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир или белый натуральный йогурт – 800 мл.
- желатин – 35 г
- вода – 120 мл.
- эритрит или другой подсластитель – 4 ст.л.
- семена чиа – 3 ст.л.
- фрукты или ягоды – 300 г
- черника – 100 г
- персики – 200 г
Способ приготовления:
1. Сначала залейте желатин холодной водой, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.
2. В отдельной миске смешайте кефир или натуральный йогурт с подсластителем и семенами чиа. Хорошо перемешайте массу венчиком, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
3. Разбухший желатин подогрейте до полного растворения. Не доводите его до кипения. Тонкой струйкой влейте желатин в кисломолочную смесь, постоянно помешивая.
4. Персики нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их вместе с черникой в основу и аккуратно перемешайте.
5. Переложите смесь в форму или несколько порционных емкостей. Поставьте десерт в холодильник примерно на 1–2 часа, чтобы он хорошо застыл.
6. Готовый десерт из чиа с фруктами можно подавать сразу после застывания. По желанию сверху его можно украсить свежими ягодами или кусочками фруктов.
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