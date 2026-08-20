Низкокалорийный десерт с чиа и фруктами: выпекать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
234
Рецепт низкокалорийного йогуртового десерта
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Такой десерт можно приготовить без духовки и сложных манипуляций. Для него понадобятся кисломолочная основа, семена чиа, желатин и сезонные фрукты или ягоды. Всё смешивается за несколько минут, после чего десерт нужно просто поставить в холодильник. Получается легкое фруктовое блюдо с нежной текстурой.

Идея приготовления нежного десерта с фруктами и чиа без выпечки опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Рецепт десерта без выпечки

Ингредиенты:

  • кефир или белый натуральный йогурт – 800 мл.
  • желатин – 35 г
  • вода – 120 мл.
  • эритрит или другой подсластитель – 4 ст.л.
  • семена чиа – 3 ст.л.
  • фрукты или ягоды – 300 г
  • черника – 100 г
  • персики – 200 г

Способ приготовления:

Смешиваем чиа с йогуртом

1. Сначала залейте желатин холодной водой, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.

2. В отдельной миске смешайте кефир или натуральный йогурт с подсластителем и семенами чиа. Хорошо перемешайте массу венчиком, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Добавляем фрукты

3. Разбухший желатин подогрейте до полного растворения. Не доводите его до кипения. Тонкой струйкой влейте желатин в кисломолочную смесь, постоянно помешивая.

Заливаем в форму

4. Персики нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их вместе с черникой в основу и аккуратно перемешайте.

5. Переложите смесь в форму или несколько порционных емкостей. Поставьте десерт в холодильник примерно на 1–2 часа, чтобы он хорошо застыл.

Готовый десерт

6. Готовый десерт из чиа с фруктами можно подавать сразу после застывания. По желанию сверху его можно украсить свежими ягодами или кусочками фруктов.

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