Такой десерт можно приготовить без духовки и сложных манипуляций. Для него понадобятся кисломолочная основа, семена чиа, желатин и сезонные фрукты или ягоды. Всё смешивается за несколько минут, после чего десерт нужно просто поставить в холодильник. Получается легкое фруктовое блюдо с нежной текстурой.

Идея приготовления нежного десерта с фруктами и чиа без выпечки опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

кефир или белый натуральный йогурт – 800 мл.

желатин – 35 г

вода – 120 мл.

эритрит или другой подсластитель – 4 ст.л.

семена чиа – 3 ст.л.

фрукты или ягоды – 300 г

черника – 100 г

персики – 200 г

Способ приготовления:

1. Сначала залейте желатин холодной водой, перемешайте и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.

2. В отдельной миске смешайте кефир или натуральный йогурт с подсластителем и семенами чиа. Хорошо перемешайте массу венчиком, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

3. Разбухший желатин подогрейте до полного растворения. Не доводите его до кипения. Тонкой струйкой влейте желатин в кисломолочную смесь, постоянно помешивая.

4. Персики нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их вместе с черникой в основу и аккуратно перемешайте.

5. Переложите смесь в форму или несколько порционных емкостей. Поставьте десерт в холодильник примерно на 1–2 часа, чтобы он хорошо застыл.

6. Готовый десерт из чиа с фруктами можно подавать сразу после застывания. По желанию сверху его можно украсить свежими ягодами или кусочками фруктов.

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