Соленики – это соленый вид выпечки, пришедший к нам из Закарпатья. Их принято подавать на Новый год в виде дополнения к разнообразным закускам.

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Как приготовить новогодние соленики точно знает фудблогер Мирослава Пекарюк. В Instagram она рассказала подробный рецепт, а также, чем лучше украсить печенье.

Ингредиенты

Мука – 500 гр

Масло – 250 гр

Яйца – 2 шт

Кефир – 250 мл

Дрожжи прессованные – 20 гр

Сыр – 200 гр

Соль – 1,5 ч.л.

Способ приготовления

1.Разводим дрожжи в теплом кефире, оставляем на 15 мин.

2. В готовую опару добавляем яйца, мягкое масло, муку, соль и натертый сыр.

3. Замешиваем тесто (оно не очень однородное), ставим в пакет и откладываем в холодильник на ночь.

4. На следующий день раскатываем пласт теста толщиной 0,5 см-1 см, вырезаем фигурки, которые нам нравятся.

5. Смазываем желтком, присыпаем тмином или кунжутом и выкладываем на противень.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов минут в течение 15-20 минут.

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