Новогодние соленики в виде елок: выпечка, которая дополнит ваш праздник
Соленики – это соленый вид выпечки, пришедший к нам из Закарпатья. Их принято подавать на Новый год в виде дополнения к разнообразным закускам.
Как приготовить новогодние соленики точно знает фудблогер Мирослава Пекарюк. В Instagram она рассказала подробный рецепт, а также, чем лучше украсить печенье.
Ингредиенты
- Мука – 500 гр
- Масло – 250 гр
- Яйца – 2 шт
- Кефир – 250 мл
- Дрожжи прессованные – 20 гр
- Сыр – 200 гр
- Соль – 1,5 ч.л.
Способ приготовления
1.Разводим дрожжи в теплом кефире, оставляем на 15 мин.
2. В готовую опару добавляем яйца, мягкое масло, муку, соль и натертый сыр.
3. Замешиваем тесто (оно не очень однородное), ставим в пакет и откладываем в холодильник на ночь.
4. На следующий день раскатываем пласт теста толщиной 0,5 см-1 см, вырезаем фигурки, которые нам нравятся.
5. Смазываем желтком, присыпаем тмином или кунжутом и выкладываем на противень.
6. Выпекаем при температуре 180 градусов минут в течение 15-20 минут.
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