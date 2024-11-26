Новогодний салат "Гранатовый браслет" из свеклы, филе и граната: будет вкусно и сытно

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любом столе. К тому же свекла отлично сочетается со всеми овощами, сельдью, филе, зеленью, сыром, яйцами.

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Закуска из свеклы

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного, сытного и красивого салата "Гранатовый браслет".

Что приготовить из свеклы

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 200 г филе куриной грудки
  • 2 свеклы
  • 2 моркови
  • 3-4 картофелины
  • 40-45 г грецких орехов
  • 1 маринованная луковица
  • 1 гранат
  • майонез — по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварите вкрутую за 10 минут, курицу, свеклу, морковь и картофель — до готовности. Филе мелко нарежьте. Овощи и яйца натрите на крупной терке. Орехи и лук измельчите. Из граната достаньте зерна.

Из чего приготовить салат

2. В центр тарелки поставьте стакан. Вокруг него выложите слоями картошку, половину свеклы, морковь, орехи, половину куриного филе, лук, яйца, оставшееся мясо и свеклу. После каждого слоя, кроме орехового и лукового, наносите сеточку из майонеза или просто смазывайте пласты.

Приготовление салата

3. Аккуратно вытащите стакан. Промажьте салат майонезом, в том числе и внутри кольца. Посыпьте гранатовыми зернами!

Готовый салат

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