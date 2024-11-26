Новогодний салат "Гранатовый браслет" из свеклы, филе и граната: будет вкусно и сытно
Салаты из свеклы – лучшее блюдо на любом столе. К тому же свекла отлично сочетается со всеми овощами, сельдью, филе, зеленью, сыром, яйцами.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусного, сытного и красивого салата "Гранатовый браслет".
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 200 г филе куриной грудки
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 3-4 картофелины
- 40-45 г грецких орехов
- 1 маринованная луковица
- 1 гранат
- майонез — по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварите вкрутую за 10 минут, курицу, свеклу, морковь и картофель — до готовности. Филе мелко нарежьте. Овощи и яйца натрите на крупной терке. Орехи и лук измельчите. Из граната достаньте зерна.
2. В центр тарелки поставьте стакан. Вокруг него выложите слоями картошку, половину свеклы, морковь, орехи, половину куриного филе, лук, яйца, оставшееся мясо и свеклу. После каждого слоя, кроме орехового и лукового, наносите сеточку из майонеза или просто смазывайте пласты.
3. Аккуратно вытащите стакан. Промажьте салат майонезом, в том числе и внутри кольца. Посыпьте гранатовыми зернами!
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