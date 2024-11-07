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Новогодний салат с ананасами и филе: рецепт вкусного и бюджетного блюда за 15 минут
Салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте филе, ветчину, яйца, сыр, крабовые палочки. Для яркого вкуса добавьте консервированный ананас, зеленый лук, свежие огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с ананасами и яйцами.
Ингредиенты:
- Вареное куриное филе – 1 шт.
- Твердый сыр – 200 г
- Консервированный ананас – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Майонез
- Чеснок
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите филе и яйца, порежьте кубиком вместе с ананасами и сыром.
2. Переложите все в миску, добавьте соль, тертый чеснок, заправьте майонезом, перемешайте.
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