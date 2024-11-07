Салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте филе, ветчину, яйца, сыр, крабовые палочки. Для яркого вкуса добавьте консервированный ананас, зеленый лук, свежие огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с ананасами и яйцами.

Ингредиенты:

Вареное куриное филе – 1 шт.

Твердый сыр – 200 г

Консервированный ананас – 300 г

Яйца – 3 шт.

Майонез

Чеснок

Соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите филе и яйца, порежьте кубиком вместе с ананасами и сыром.

2. Переложите все в миску, добавьте соль, тертый чеснок, заправьте майонезом, перемешайте.

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