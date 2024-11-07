Новогодний салат с ананасами и филе: рецепт вкусного и бюджетного блюда за 15 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт блюда

Салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте филе, ветчину, яйца, сыр, крабовые палочки. Для яркого вкуса добавьте консервированный ананас, зеленый лук, свежие огурцы.

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с ананасами и яйцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Вареное куриное филе – 1 шт. 
  • Твердый сыр – 200 г
  • Консервированный ананас – 300 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез
  • Чеснок
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите филе и яйца, порежьте кубиком вместе с ананасами и сыром. 

Ингредиенты для блюда

2. Переложите все в миску, добавьте соль, тертый чеснок, заправьте майонезом, перемешайте.

Готовый салат

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