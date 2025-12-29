Новогодний салат "Шуба под снегом": самый простой рецепт вкусного и сытного блюда
Новогодние салаты можно готовить из овощей в любом виде – вареных, запеченных и сырых. А для более сытного варианта можно добавлять креветки, сельдь, рыбу, филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шуба под снегом", который готовится очень быстро и легко.
Ингредиенты:
- Сельдь 350 г
- Лук маринованный 1 шт.
- Яблоко 2 шт.
- Яйца 5 шт.
- Сырок плавленый 2 шт.
- Майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Первым слоем выкладываем сельдь, нарезанную мелким кубиком.
2. Далее маринованный лук, смазываем майонезом. После этого натираем яблоко, сбрызгиваем лимонным соком и выкладываем следующим слоем. Далее желтки, натертые на мелкой терке, и снова слой майонеза.
3. После майонеза выкладываем натертые плавленые сырки, смазываем майонезом. Последний слой — отваренный яичный белок, натертый на крупной терке.
