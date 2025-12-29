Новогодний салат "Шуба под снегом": самый простой рецепт вкусного и сытного блюда

Рецепт блюда

Новогодние салаты можно готовить из овощей в любом виде – вареных, запеченных и сырых. А для более сытного варианта можно добавлять креветки, сельдь, рыбу, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шуба под снегом", который готовится очень быстро и легко. 

Ингредиенты: 

  • Сельдь  350 г
  • Лук маринованный 1 шт.
  • Яблоко 2 шт.
  • Яйца 5 шт.
  • Сырок плавленый 2 шт.
  • Майонез по вкусу 

Способ приготовления: 

1. Первым слоем выкладываем сельдь, нарезанную мелким кубиком.

2. Далее маринованный лук, смазываем майонезом. После этого натираем яблоко, сбрызгиваем лимонным соком и выкладываем следующим слоем. Далее желтки, натертые на мелкой терке, и снова слой майонеза.

3. После майонеза выкладываем натертые плавленые сырки, смазываем майонезом. Последний слой — отваренный яичный белок, натертый на крупной терке.

