Новогодние салаты можно готовить из овощей в любом виде – вареных, запеченных и сырых. А для более сытного варианта можно добавлять креветки, сельдь, рыбу, филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Шуба под снегом", который готовится очень быстро и легко.

Ингредиенты:

Сельдь 350 г

Лук маринованный 1 шт.

Яблоко 2 шт.

Яйца 5 шт.

Сырок плавленый 2 шт.

Майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Первым слоем выкладываем сельдь, нарезанную мелким кубиком.

2. Далее маринованный лук, смазываем майонезом. После этого натираем яблоко, сбрызгиваем лимонным соком и выкладываем следующим слоем. Далее желтки, натертые на мелкой терке, и снова слой майонеза.

3. После майонеза выкладываем натертые плавленые сырки, смазываем майонезом. Последний слой — отваренный яичный белок, натертый на крупной терке.

