Новогодний салат "Тещин язык": готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,7 т.
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальным главным ингредиентом будет язык, мясо, филе, а также морепродукты, печень. Все эти продукты хорошо сочетаются со всеми овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из вареного языка. 

Ингредиенты:

  • язык
  • 3 яйца
  • 1 банка консервированного горошка
  • 100 г маринованного лука
  • соль, перец по вкусу
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Сварите яйца, язык и порежьте брусками.

2. Огурцы также порежьте вместе с луком.

3. Добавьте горошек, соль, перец и майонез.

