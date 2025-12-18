Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальным главным ингредиентом будет язык, мясо, филе, а также морепродукты, печень. Все эти продукты хорошо сочетаются со всеми овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из вареного языка.

Ингредиенты:

язык

3 яйца

1 банка консервированного горошка

100 г маринованного лука

соль, перец по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, язык и порежьте брусками.

2. Огурцы также порежьте вместе с луком.

3. Добавьте горошек, соль, перец и майонез.

