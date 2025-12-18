Все рецепты
Новогодний салат "Тещин язык": готовится блюдо 10 минут
Если вы хотите приготовить вкусный и сытный салат, идеальным главным ингредиентом будет язык, мясо, филе, а также морепродукты, печень. Все эти продукты хорошо сочетаются со всеми овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из вареного языка.
Ингредиенты:
- язык
- 3 яйца
- 1 банка консервированного горошка
- 100 г маринованного лука
- соль, перец по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, язык и порежьте брусками.
2. Огурцы также порежьте вместе с луком.
3. Добавьте горошек, соль, перец и майонез.
