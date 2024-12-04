Новогодний салат "Женский каприз": рецепт очень вкусного и эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,7 т.
Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный и сытный праздничный салат, используйте для основы рыбу, яйца, сыр, мясо, тунец, авокадо. Но, основа должна быть всегда овощной.

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Авокадо для салата

Кулинар Ольга Матвей поделилась YouTube-канале рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Женский каприз", из красной рыбы, авокадо и яиц.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • Красная рыба 200 г
  • Яйца 4 шт
  • Соль и перец
  • Майонез по вкусу
  • Авокадо 1 шт
  • Огурец свежий 2 шт
  • Сыр 150 г
  • Плавленый сыр 90 г

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте кубиком. Яйца и сыр натрите, авокадо и огурец нарежьте кубиком.

Ингредиенты для блюда

2. Соберите салат слоями: плавленный сыр, рыба, майонез, огурцы, майонез, авокадо, сыр, майонез и последний слой – рыба.

Готовый салат

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