Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный и сытный праздничный салат, используйте для основы рыбу, яйца, сыр, мясо, тунец, авокадо. Но, основа должна быть всегда овощной.

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Кулинар Ольга Матвей поделилась YouTube-канале рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Женский каприз", из красной рыбы, авокадо и яиц.

Ингредиенты:

Красная рыба 200 г

Яйца 4 шт

Соль и перец

Майонез по вкусу

Авокадо 1 шт

Огурец свежий 2 шт

Сыр 150 г

Плавленый сыр 90 г

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте кубиком. Яйца и сыр натрите, авокадо и огурец нарежьте кубиком.

2. Соберите салат слоями: плавленный сыр, рыба, майонез, огурцы, майонез, авокадо, сыр, майонез и последний слой – рыба.

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