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Новогодний салат "Женский каприз": рецепт очень вкусного и эффектного блюда
Если вы хотите приготовить по-настоящему вкусный и сытный праздничный салат, используйте для основы рыбу, яйца, сыр, мясо, тунец, авокадо. Но, основа должна быть всегда овощной.
Кулинар Ольга Матвей поделилась YouTube-канале рецептом очень вкусного и простого в приготовлении салата "Женский каприз", из красной рыбы, авокадо и яиц.
Ингредиенты:
- Красная рыба 200 г
- Яйца 4 шт
- Соль и перец
- Майонез по вкусу
- Авокадо 1 шт
- Огурец свежий 2 шт
- Сыр 150 г
- Плавленый сыр 90 г
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте кубиком. Яйца и сыр натрите, авокадо и огурец нарежьте кубиком.
2. Соберите салат слоями: плавленный сыр, рыба, майонез, огурцы, майонез, авокадо, сыр, майонез и последний слой – рыба.
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