Новогодний салат "Жора" из минимума продуктов: рецепт вкусного блюда, которое понравится гостям
Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет, если добавить например к вареным овощам зелень любую, а также сладкую консервированную кукурузу. А в качестве заправки используйте домашний майонез, который лучше всего готовить не из сырых, а из вареных яиц.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Жора", основа которого – айсберг, филе, сыр.
Ингредиенты:
- сыр твердый
- кукуруза
- яйца вареные
- филе
- майонез
- ананасы консервированные
- айсберг
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца, филе отварите и порежьте кубиком. Айсберг средними кусками или просто порвите.
2. Соберите салат слоями: яйца, майонез, сыр, майонез, айсберг, кукуруза, майонез, ананасы, майонез. Сверху посыпьте тертым сыром и желтком и можно добавить зеленый лук.
