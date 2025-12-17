Новогодний салат "Жора" из минимума продуктов: рецепт вкусного блюда, которое понравится гостям

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
489
Рецепт блюда

Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет, если добавить например к вареным овощам зелень любую, а также сладкую консервированную кукурузу. А в качестве заправки используйте домашний майонез, который лучше всего готовить не из сырых, а из вареных яиц. 

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Жора", основа которого – айсберг, филе, сыр.

Ингредиенты:

  • сыр твердый 
  • кукуруза
  • яйца вареные 
  • филе
  • майонез
  • ананасы консервированные
  • айсберг 

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, филе отварите и порежьте кубиком. Айсберг средними кусками или просто порвите. 

2. Соберите салат слоями: яйца, майонез, сыр, майонез, айсберг, кукуруза, майонез, ананасы, майонез. Сверху посыпьте тертым сыром и желтком и можно добавить зеленый лук.

