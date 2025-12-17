Новогодние салаты можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет, если добавить например к вареным овощам зелень любую, а также сладкую консервированную кукурузу. А в качестве заправки используйте домашний майонез, который лучше всего готовить не из сырых, а из вареных яиц.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата "Жора", основа которого – айсберг, филе, сыр.

Ингредиенты:

сыр твердый

кукуруза

яйца вареные

филе

майонез

ананасы консервированные

айсберг

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, филе отварите и порежьте кубиком. Айсберг средними кусками или просто порвите.

2. Соберите салат слоями: яйца, майонез, сыр, майонез, айсберг, кукуруза, майонез, ананасы, майонез. Сверху посыпьте тертым сыром и желтком и можно добавить зеленый лук.

