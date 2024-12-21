Новогодний вариант печеночного торта: как приготовить и украсить
Печеночный торт – это классика среди закусок, подаваемых к праздничному столу. Часто это блюдо появляется и во время празднования Нового года, где оно украшается по-особому.
Как приготовить печеночный торт так, чтобы он смаковал даже тем, кто не любит этот продукт, точно знает фудблогер с ником mariiam foodblog. В TikTok она также рассказала, как украсить блюдо, чтобы оно выглядело празднично.
Ингредиенты
- Крем-сыр – 2 уп
- Печень куриная – 500 гр
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 150 мл
- Мука – 2-3 ст.л.
- Масло растительное – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Печень моем, очищаем от пленок, перебиваем блендером.
2. Добавляем молоко, яйца, соль, перец по вкусу и просеянную муку. В конце добавляем растительное масло.
3. Жарим печеночные блинчики на среднем огне с двух сторон.
4. Каждый блинчик смазываем крем-сыром.
5. Формируем тортик, украшаем веточками укропа и оставляем в холодильнике на 4-6 часов.
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