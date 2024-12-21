Печеночный торт – это классика среди закусок, подаваемых к праздничному столу. Часто это блюдо появляется и во время празднования Нового года, где оно украшается по-особому.

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Как приготовить печеночный торт так, чтобы он смаковал даже тем, кто не любит этот продукт, точно знает фудблогер с ником mariiam foodblog. В TikTok она также рассказала, как украсить блюдо, чтобы оно выглядело празднично.

Ингредиенты

Крем-сыр – 2 уп

Печень куриная – 500 гр

Яйца – 2 шт

Молоко – 150 мл

Мука – 2-3 ст.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Печень моем, очищаем от пленок, перебиваем блендером.

2. Добавляем молоко, яйца, соль, перец по вкусу и просеянную муку. В конце добавляем растительное масло.

3. Жарим печеночные блинчики на среднем огне с двух сторон.

4. Каждый блинчик смазываем крем-сыром.

5. Формируем тортик, украшаем веточками укропа и оставляем в холодильнике на 4-6 часов.

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