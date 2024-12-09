Нужно ли мыть замороженное и свежее мясо и при чем здесь маринад: делимся советами от кулинаров
Мясо – полезный и необходимый для организма продукт, который любят практически все. Готовят мясо все по-разному, но самый лучший способ – запечь его в духовке. Очень часто хозяйки не знают, как правильно поступить – мыть сырое и замороженное мясо перед приготовлением или все же нет.
Редакция FooOboz делится полезными советами от шеф-поваров, нужно ли мыть мясо после размораживания и свежее.
Почему не следует мыть мясо
Так как во время тепловой обработки в мясе, этот если температура внутри продукта достигает 55-60°С, погибают все патогены, поэтому перед жаркой, варкой, запеканием и тушением мыть его не нужно!
Маринад дезинфицирует мясо
Еще стоит отметить, что маринад для гриля или мангала дезинфицирует мясо, точно так же работает и рассол, если например, мясо коптят или вялят.
Нужно ли мыть замороженное мясо
Бактерии в замороженном мясе погибают под воздействием на продукт низких температур, именно поэтому после размораживания такое мясо мыть не нужно!
А что будет, если все же вымыть мясо
После контакта мяса и сырого и замороженного с водой, нарушается течение так называемой реакции Майяра между сахарами и кислотами. Благодаря этой реакции на мясе при 110 С образуется румяная корочка сверху, а соки и ароматы запечатываются внутри. Но вот из помытого куска мяса при 100 С начинает испаряться вода, которая не дает образоваться корочке!
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