Нужно ли мыть замороженное и свежее мясо и при чем здесь маринад: делимся советами от кулинаров

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Нужно ли мыть замороженное и свежее мясо и при чем здесь маринад: делимся советами от кулинаров

Мясо – полезный и необходимый для организма продукт, который любят практически все. Готовят мясо все по-разному, но самый лучший способ – запечь его в духовке. Очень часто хозяйки не знают, как правильно поступить – мыть сырое и замороженное мясо перед приготовлением или все же нет. 

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Редакция FooOboz делится полезными советами от шеф-поваров, нужно ли мыть мясо после размораживания и свежее.

Нужно ли мыть замороженное мясо

Почему не следует мыть мясо

Так как во время тепловой обработки в мясе, этот если температура внутри продукта достигает 55-60°С, погибают все патогены, поэтому перед жаркой, варкой, запеканием и тушением мыть его не нужно!

Мясо для отбивных

Маринад дезинфицирует мясо

Еще стоит отметить, что маринад для гриля или мангала дезинфицирует мясо, точно так же работает и рассол, если например, мясо коптят или вялят.

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Нужно ли мыть замороженное мясо

Бактерии в замороженном мясе погибают под воздействием на продукт низких температур, именно поэтому после размораживания такое мясо мыть не нужно! 

Нужно ли мыть замороженное мясо

А что будет, если все же вымыть мясо

После контакта мяса и сырого и замороженного с водой, нарушается течение так называемой реакции Майяра между сахарами и кислотами. Благодаря этой реакции на мясе при 110 С образуется румяная корочка сверху, а соки и ароматы запечатываются внутри. Но вот из помытого куска мяса при 100 С начинает испаряться вода, которая не дает образоваться корочке!

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