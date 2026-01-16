Привычные куриные котлеты можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к изделиям нежный сливочный соус. С ним мясо точно не будет сухим.

Идея приготовления нежных куриных котлет в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 морковь

1 яйцо

1 репчатый лук

3 кусочка хлеба

100 мл. сливок 20 %

100 г твердого сыра

соль, перец, чеснок и любимые специи

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Хлеб замочить в молоке.

2. Смешать его с фаршем, яйцом, солью, перцем, чесноком и зеленью.

3. Сформировать маленькие котлетки.

4. Обжарить котлеты по 1 минуте с каждой стороны.

5. Лук нарезать, морковь натереть на терке, обжарить 5 минут.

6. Добавить сливки и тертый сыр, прогреть несколько минут.

7. Переложить котлеты в форму для запекания.

8. Залить соусом и посыпать зеленью.

9. Запекать в духовке, разогреть до 180°С 10-15 минут.

