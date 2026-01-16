Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить
Привычные куриные котлеты можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к изделиям нежный сливочный соус. С ним мясо точно не будет сухим.
Идея приготовления нежных куриных котлет в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 морковь
- 1 яйцо
- 1 репчатый лук
- 3 кусочка хлеба
- 100 мл. сливок 20 %
- 100 г твердого сыра
- соль, перец, чеснок и любимые специи
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Хлеб замочить в молоке.
2. Смешать его с фаршем, яйцом, солью, перцем, чесноком и зеленью.
3. Сформировать маленькие котлетки.
4. Обжарить котлеты по 1 минуте с каждой стороны.
5. Лук нарезать, морковь натереть на терке, обжарить 5 минут.
6. Добавить сливки и тертый сыр, прогреть несколько минут.
7. Переложить котлеты в форму для запекания.
8. Залить соусом и посыпать зеленью.
9. Запекать в духовке, разогреть до 180°С 10-15 минут.
