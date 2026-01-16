Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
330
Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

Привычные куриные котлеты можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к изделиям нежный сливочный соус. С ним мясо точно не будет сухим.

Идея приготовления нежных куриных котлет в сливочном соусе опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • 1 репчатый лук
  • 3 кусочка хлеба
  • 100 мл. сливок 20 %
  • 100 г твердого сыра
  • соль, перец, чеснок и любимые специи
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

1. Хлеб замочить в молоке.

2. Смешать его с фаршем, яйцом, солью, перцем, чесноком и зеленью.

Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

3. Сформировать маленькие котлетки.

4. Обжарить котлеты по 1 минуте с каждой стороны.

Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

5. Лук нарезать, морковь натереть на терке, обжарить 5 минут.

6. Добавить сливки и тертый сыр, прогреть несколько минут.

7. Переложить котлеты в форму для запекания.

Очень нежные и сочные куриные котлеты в соусе: как приготовить: как приготовить

8. Залить соусом и посыпать зеленью.

9. Запекать в духовке, разогреть до 180°С 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты