Очень сытный и недорогой пирог с тушеной капустой: хватит на всех

Когда нужно приготовить что-то простое для всей семьи, на помощь приходят домашние пироги с доступной начинкой. Этот вариант готовится на жидком тесте, поэтому его не нужно долго вымешивать или раскатывать. Тушеная капуста хорошо подходит для такой выпечки, а сам пирог получается мягким, румяным и довольно сытным. Для приготовления не требуются дорогие продукты.

Идея приготовления сытного пирога с капустой на ужин опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 300 г

яйца – 4 шт.

пшеничная мука – 300 г

соль – 0,5 ч.л.

сода – 1 ч.л. без горки

растительное масло – 3-4 ст.л.

тушеная капуста – готовая начинка по вкусу

кунжут – для посыпки, по желанию

сливочное масло – для смазывания формы

мука – для посыпки формы

Способ приготовления:

1. Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Перелейте его в глубокую миску, добавьте яйца и перемешайте венчиком до однородности. Затем всыпьте соду и соль, влейте растительное масло и постепенно добавьте просеянную муку.

2. Перемешайте массу до получения однородного теста без комочков. Оно должно быть жидким и легко наливаться в форму. Не нужно делать его густым, как при классическом замешивании руками.

3. Застелите форму для выпечки пергаментом. Дно смажьте растительным маслом, а бортики, по желанию, смажьте сливочным маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте примерно половину теста и распределите его ровным слоем.

4. Сверху выложите тушеную капусту. Старайтесь распределить начинку равномерно, не доходя немного до краев формы. Затем залейте капусту оставшимся тестом и аккуратно разровняйте поверхность.

5. По желанию пирог можно посыпать кунжутом. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 40-45 минут. Ориентируйтесь на внешний вид: поверхность должна стать золотистой, а тесто – хорошо пропечься.

6. Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему остыть в течение нескольких минут. После этого его можно нарезать на порционные кусочки и подавать к столу.

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