Скумбрия – очень простой, но очень вкусный и ценный продукт, который можно вкусно запечь с овощами, а также самостоятельно засолить. Для яркого вкуса добавьте лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком, которую можно есть через сутки.

Ингредиенты:

Скумбрия 2 шт.

1 лук

Рассол:

1 л холодной воды

3 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ч. л. горчицы сухой (порошок)

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте кусками, переложите в миску, к ней добавьте порезанный кольцами лук.

2. Рассол: смешайте все ингредиенты, добавьте воду и перемешайте, чтобы все растворилось.

3. Залейте рыбу рассолом и отправьте в холодильник на 1 день!

Подавайте готовую рыбу с репчатым и зеленым луком!

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