Очень вкусная маринованная скумбрия с луком: есть можно через сутки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Скумбрия – очень простой, но очень вкусный и ценный продукт, который можно вкусно запечь с овощами, а также самостоятельно засолить. Для яркого вкуса добавьте лук.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком, которую можно есть через сутки.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Скумбрия 2 шт.
  • 1 лук

Рассол:

  • 1 л холодной воды
  • 3 ст. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. горчицы сухой (порошок)

Способ приготовления: 

1. Рыбу порежьте кусками, переложите в миску, к ней добавьте порезанный кольцами лук. 

Рыба для засолки

2. Рассол: смешайте все ингредиенты, добавьте воду и перемешайте, чтобы все растворилось. 

Из чего приготовить рассол

3. Залейте рыбу рассолом и отправьте в холодильник на 1 день!

Приготовление рыбы

Подавайте готовую рыбу с репчатым и зеленым луком! 

Готовая скумбрия

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