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Очень вкусная маринованная скумбрия с луком: есть можно через сутки
Скумбрия – очень простой, но очень вкусный и ценный продукт, который можно вкусно запечь с овощами, а также самостоятельно засолить. Для яркого вкуса добавьте лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с луком, которую можно есть через сутки.
Ингредиенты:
- Скумбрия 2 шт.
- 1 лук
Рассол:
- 1 л холодной воды
- 3 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. горчицы сухой (порошок)
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте кусками, переложите в миску, к ней добавьте порезанный кольцами лук.
2. Рассол: смешайте все ингредиенты, добавьте воду и перемешайте, чтобы все растворилось.
3. Залейте рыбу рассолом и отправьте в холодильник на 1 день!
Подавайте готовую рыбу с репчатым и зеленым луком!
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