Очень вкусные тарталетки за 5 минут: рецепт закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Рецепт закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и сытную закуску, и главное – быстро, отличным вариантом будут тарталетки. Для начинки можно использовать сыр, морепродукты, яйца, овощи, зелень. 

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С чем приготовить тарталетки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Цезарь" в тарталетках, с беконом и сыром.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • тарталетки
  • соус "Цезарь"/майонез/или любимый
  • листья салата
  • филе курицы копченое
  • перепыленные яйца
  • томаты черри

Способ приготовления: 

1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.

Тарталетки с соусом

2. Выкладываем листья зелени, порезанный кубиком бекон, яйцо и помидоры. 

Приготовление закуски

Сверху присыпьте тертым сыром!

Готовая закуска

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