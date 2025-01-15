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Очень вкусные тарталетки за 5 минут: рецепт закуски для праздничного стола
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и сытную закуску, и главное – быстро, отличным вариантом будут тарталетки. Для начинки можно использовать сыр, морепродукты, яйца, овощи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Цезарь" в тарталетках, с беконом и сыром.
Ингредиенты:
- тарталетки
- соус "Цезарь"/майонез/или любимый
- листья салата
- филе курицы копченое
- перепыленные яйца
- томаты черри
Способ приготовления:
1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.
2. Выкладываем листья зелени, порезанный кубиком бекон, яйцо и помидоры.
Сверху присыпьте тертым сыром!
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