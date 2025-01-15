Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и сытную закуску, и главное – быстро, отличным вариантом будут тарталетки. Для начинки можно использовать сыр, морепродукты, яйца, овощи, зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски "Цезарь" в тарталетках, с беконом и сыром.

Ингредиенты:

тарталетки

соус "Цезарь"/майонез/или любимый

листья салата

филе курицы копченое

перепыленные яйца

томаты черри

Способ приготовления:

1. Дно тарталетки смазываем соусом или майонезом с чесноком.

2. Выкладываем листья зелени, порезанный кубиком бекон, яйцо и помидоры.

Сверху присыпьте тертым сыром!

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