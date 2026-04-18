Сытный и ароматный плов – это блюдо, которое давно стало классикой домашней кухни. Его готовят по-разному, но именно простые рецепты чаще всего дают наилучший результат. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов и последовательности действий рис получается рассыпчатым, а мясо – сочным. Этот вариант идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для семейного ужина.

Идея приготовления идеального домашнего плова опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 300 г

свинина – 400 г

лук – 2-3 шт.

морковь – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

приправа к плову – 1 ст.л.

чеснок – 5-6 зубчиков

вода – примерно 500-600 мл.

масло – 2–3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сделать подготовку риса: тщательно промыть несколько раз до прозрачной воды, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

2. Сделать обжарку мяса: нарезать свинину средними кусочками и обжарить на разогретом масле до испарения влаги и легкой золотистой корочки.

3. Сделать овощную основу: добавить мелко нарезанный лук, обжарить до мягкости, после чего добавить натертую или нарезанную соломкой морковь.

4. Сделать ароматную основу: добавить соль, перец, сушеный чеснок и приправу к плову, хорошо перемешать.

5. Сделать тушение: влить часть воды, накрыть крышкой и тушить примерно 15 минут, чтобы мясо стало мягким.

6. Сделать закладку риса: выложить рис ровным слоем сверху, не перемешивая с мясом.

7. Сделать ароматизацию: вставить в рис зубчики чеснока.

8. Сделать финальное приготовление: залить водой так, чтобы она покрывала рис на 1-1,5 см, накрыть крышкой, довести до кипения, уменьшить огонь и готовить до полного испарения жидкости.

9. Сделать завершение: достать чеснок и осторожно перемешать плов перед подачей.

