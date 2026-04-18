Очень вкусный и ароматный плов, который точно получится удачным: как приготовить
Сытный и ароматный плов – это блюдо, которое давно стало классикой домашней кухни. Его готовят по-разному, но именно простые рецепты чаще всего дают наилучший результат. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов и последовательности действий рис получается рассыпчатым, а мясо – сочным. Этот вариант идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для семейного ужина.
Идея приготовления идеального домашнего плова опубликована на странице фудблогера gotuvashka в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 300 г
- свинина – 400 г
- лук – 2-3 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- приправа к плову – 1 ст.л.
- чеснок – 5-6 зубчиков
- вода – примерно 500-600 мл.
- масло – 2–3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сделать подготовку риса: тщательно промыть несколько раз до прозрачной воды, чтобы избавиться от лишнего крахмала.
2. Сделать обжарку мяса: нарезать свинину средними кусочками и обжарить на разогретом масле до испарения влаги и легкой золотистой корочки.
3. Сделать овощную основу: добавить мелко нарезанный лук, обжарить до мягкости, после чего добавить натертую или нарезанную соломкой морковь.
4. Сделать ароматную основу: добавить соль, перец, сушеный чеснок и приправу к плову, хорошо перемешать.
5. Сделать тушение: влить часть воды, накрыть крышкой и тушить примерно 15 минут, чтобы мясо стало мягким.
6. Сделать закладку риса: выложить рис ровным слоем сверху, не перемешивая с мясом.
7. Сделать ароматизацию: вставить в рис зубчики чеснока.
8. Сделать финальное приготовление: залить водой так, чтобы она покрывала рис на 1-1,5 см, накрыть крышкой, довести до кипения, уменьшить огонь и готовить до полного испарения жидкости.
9. Сделать завершение: достать чеснок и осторожно перемешать плов перед подачей.
