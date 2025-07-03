Пикули – такое название имеют маринованные огурцы на зиму, которые закрываются кружочками. Особенность такого рецепта в том, что кусочки должны быть тонкие и одинаковые – таким образом они однородно промаринуются и получаются очень пряные и ароматные.

Как приготовить сочные огурцы пикули на зиму рассказала фудблогер gastronomica.daily в Instagram. Будет очень вкусно, если добавить разнообразные пряности.

Ингредиенты:

огурцы молодые – 600 г

яблочный уксус – 6 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

семена горчицы – 1 ч.л.

семена фенхеля – 1 ч.л.

семена кориандра – 1 ч.л.

приправа карри (сухая) – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы нарезать кружочками. Толщина должна быть одинаковая – так огурцы равномерно замаринуются.

2. Переложить в глубокую миску, щедро посыпать солью.

3. Оставить на 1,5-2 часа.

4. Для маринада в сотейнике соединить яблочный уксус, сахар и все специи.

5. Довести до кипения. По желанию можно процедить маринад, чтобы убрать специи, или оставить их для более выразительного вкуса.

6. Добавить огурцы в горячий маринад и проварить 2-3 минуты – только до того момента, когда они немного изменят цвет.

7. Разложить по стерильным банкам, оставить остыть при комнатной температуре, а затем поставить в холодильник.

8. Можно есть уже через 4-5 часов. Огурцы будут вкусные, но настоящий вкус раскроется где-то через сутки.

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