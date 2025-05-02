Быстрые маринованные огурцы за пять минут – отличная весенняя закуска на любой случай. Особенно вкусно приготовить такой овощ к шашлыку. Добавьте много укропа и чеснока – результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов за 5 минут опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Выбирайте маленькие огурцы – они быстро промаринуются.

Ингредиенты:

огурцы корнишоны – 1 кг.

укроп – небольшой пучок (2 ст.л.)

зеленый лук – небольшой пучок (2 ст.л.)

масло – 2 ст.л.

чеснок – 6 зубчиков (небольших)

горчица в зернах

соль – 1/2 ч.л.

уксус – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. С огурцов срезать все излишнее.

2. Огурцы порезать на 4 части. Переложить в пакет.

3. Зелень порезать.

4. Добавить к огурцам.

5. Еще добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок, горчицу в зернах.

6. Плотно закрыть пакет.

7. Хорошо потрясти несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

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