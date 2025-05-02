Огурцы "Пятиминутка" с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски
Быстрые маринованные огурцы за пять минут – отличная весенняя закуска на любой случай. Особенно вкусно приготовить такой овощ к шашлыку. Добавьте много укропа и чеснока – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов за 5 минут опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Выбирайте маленькие огурцы – они быстро промаринуются.
Ингредиенты:
- огурцы корнишоны – 1 кг.
- укроп – небольшой пучок (2 ст.л.)
- зеленый лук – небольшой пучок (2 ст.л.)
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 6 зубчиков (небольших)
- горчица в зернах
- соль – 1/2 ч.л.
- уксус – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. С огурцов срезать все излишнее.
2. Огурцы порезать на 4 части. Переложить в пакет.
3. Зелень порезать.
4. Добавить к огурцам.
5. Еще добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок, горчицу в зернах.
6. Плотно закрыть пакет.
7. Хорошо потрясти несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.
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