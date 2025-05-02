Огурцы "Пятиминутка" с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Огурцы 'Пятиминутка' с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

Быстрые маринованные огурцы за пять минут – отличная весенняя закуска на любой случай. Особенно вкусно приготовить такой овощ к шашлыку. Добавьте много укропа и чеснока – результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления хрустящих маринованных огурцов за 5 минут опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram. Выбирайте маленькие огурцы – они быстро промаринуются.

Огурцы ''Пятиминутка'' с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

Ингредиенты:

  • огурцы корнишоны – 1 кг.
  • укроп – небольшой пучок (2 ст.л.)
  • зеленый лук – небольшой пучок (2 ст.л.)
  • масло – 2 ст.л.
  • чеснок – 6 зубчиков (небольших)
  • горчица в зернах
  • соль – 1/2 ч.л.
  • уксус – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Огурцы ''Пятиминутка'' с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

1. С огурцов срезать все излишнее.

2. Огурцы порезать на 4 части. Переложить в пакет.

Огурцы ''Пятиминутка'' с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

3. Зелень порезать.

4. Добавить к огурцам.

Огурцы ''Пятиминутка'' с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

5. Еще добавить соль, уксус, растительное масло, чеснок, горчицу в зернах.

6. Плотно закрыть пакет.

Огурцы ''Пятиминутка'' с чесноком и укропом: делимся рецептом простой закуски

7. Хорошо потрясти несколько минут, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

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