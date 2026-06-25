Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное к завтраку или чаю, оладьи на кефире остаются одним из лучших вариантов. Они получаются пышными, мягкими и хорошо сочетаются с различными начинками. Главное преимущество этого рецепта заключается в том, что все ингредиенты доступны, а процесс приготовления занимает минимум времени. Такие оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять фруктами, ягодами или творожной начинкой.

Идея приготовления пышных оладий с начинкой на кефире опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

мука – 180 г

масло для жарки – по необходимости

начинка – по вкусу (ягоды, фрукты, творог, шоколад или другие любимые ингредиенты)

Способ приготовления:

1. Слегка подогрейте кефир до комнатной температуры. Он должен быть теплым, но не горячим. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль до однородной консистенции.

2. Постепенно всыпайте муку и соду, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки.

3. Замесите густое тесто и оставьте его на 15 минут, чтобы оно отдохнуло.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

5. Выкладывайте порции теста ложкой. Если используете начинку, сначала добавьте немного теста, сверху выложите начинку, а затем накройте еще небольшим количеством теста.

6. Жарьте оладьи на небольшом огне до золотистого цвета с одной стороны.

7. Переверните и готовьте до появления румяной корочки с другой стороны.

8. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

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