Оладьи с начинкой из теста на кефире: делимся простым рецептом
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Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное к завтраку или чаю, оладьи на кефире остаются одним из лучших вариантов. Они получаются пышными, мягкими и хорошо сочетаются с различными начинками. Главное преимущество этого рецепта заключается в том, что все ингредиенты доступны, а процесс приготовления занимает минимум времени. Такие оладьи можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнять фруктами, ягодами или творожной начинкой.
Идея приготовления пышных оладий с начинкой на кефире опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
- сода – 1/2 ч.л.
- мука – 180 г
- масло для жарки – по необходимости
- начинка – по вкусу (ягоды, фрукты, творог, шоколад или другие любимые ингредиенты)
Способ приготовления:
1. Слегка подогрейте кефир до комнатной температуры. Он должен быть теплым, но не горячим. В миске смешайте кефир, яйцо, сахар и соль до однородной консистенции.
2. Постепенно всыпайте муку и соду, постоянно перемешивая, чтобы не образовались комочки.
3. Замесите густое тесто и оставьте его на 15 минут, чтобы оно отдохнуло.
4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
5. Выкладывайте порции теста ложкой. Если используете начинку, сначала добавьте немного теста, сверху выложите начинку, а затем накройте еще небольшим количеством теста.
6. Жарьте оладьи на небольшом огне до золотистого цвета с одной стороны.
7. Переверните и готовьте до появления румяной корочки с другой стороны.
8. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
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