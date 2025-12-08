Все рецепты
Оливье без колбасы: рассказываем, чем полезным заменить главный продукт в новогоднем салате
Салат оливье любят, и умеют готовить все. Стоит отметить, что готовить его не обязательно с колбасой, ее можно заменить филе, телятиной, а также вареным языком, креветками. Яркого вкуса блюду придаст маринованный лук, горошек, кукуруза, свежие и соленые огурцы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного оливье с отварной телятиной, креветками и горошком.
Ингредиенты:
- 3 картофелины
- 1 морковь
- 200 г отварной телятины
- креветки вареные
- 4 яйца
- 4 соленых огурца
- 8 ст. л. консервированного горошка
- соль, майонез
Способ приготовления:
1. Отварите овощи, яйца и мясо. Порежьте все кубиком.
2. Огурцы, лук и креветки также порежьте кубиком.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, майонез, специи и подавайте.
