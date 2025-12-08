Салат оливье любят, и умеют готовить все. Стоит отметить, что готовить его не обязательно с колбасой, ее можно заменить филе, телятиной, а также вареным языком, креветками. Яркого вкуса блюду придаст маринованный лук, горошек, кукуруза, свежие и соленые огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного оливье с отварной телятиной, креветками и горошком.

Ингредиенты:

3 картофелины

1 морковь

200 г отварной телятины

креветки вареные

4 яйца

4 соленых огурца

8 ст. л. консервированного горошка

соль, майонез

Способ приготовления:

1. Отварите овощи, яйца и мясо. Порежьте все кубиком.

2. Огурцы, лук и креветки также порежьте кубиком.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, майонез, специи и подавайте.

