Оливье без колбасы: рассказываем, чем полезным заменить главный продукт в новогоднем салате

Салат оливье любят, и умеют готовить все. Стоит отметить, что готовить его не обязательно с колбасой, ее можно заменить филе, телятиной, а также вареным языком, креветками. Яркого вкуса блюду придаст маринованный лук, горошек, кукуруза, свежие и соленые огурцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного оливье с отварной телятиной, креветками и горошком.

Ингредиенты: 

  • 3 картофелины
  • 1 морковь
  • 200 г отварной телятины
  • креветки вареные 
  • 4 яйца
  • 4 соленых огурца
  • 8 ст. л. консервированного горошка
  • соль, майонез

Способ приготовления: 

1. Отварите овощи, яйца и мясо. Порежьте все кубиком.

2. Огурцы, лук и креветки также порежьте кубиком.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте горошек, майонез, специи и подавайте.

