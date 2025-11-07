Оливье без колбасы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент и делимся рецептом салата

Салат оливье – очень вкусное и популярное блюдо, основа которого – овощи, колбаса или мясо. Для того, чтобы салат не был сухим, готовьте его с майонезом и лучше домашним.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с мясом, маринованными огурцами и вареными яйцами. 

Ингредиенты: 

  • мясо вареное 300 г.
  • картофель вареный 2 шт.
  • морковь 2 шт.
  • огурцы маринованные 4-5 шт.
  • огурец свежий 1 шт.
  • яйца вареные 4 шт.
  • горошек консервированный 1 б.
  • майонез 300 г

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком.

2. Выкладываем в кулинарное кольцо, все слои смазываем майонезом.

Поставьте салат в холодильник на несколько часов! 

