Салат оливье – очень вкусное и популярное блюдо, основа которого – овощи, колбаса или мясо. Для того, чтобы салат не был сухим, готовьте его с майонезом и лучше домашним.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с мясом, маринованными огурцами и вареными яйцами.

Ингредиенты:

мясо вареное 300 г.

картофель вареный 2 шт.

морковь 2 шт.

огурцы маринованные 4-5 шт.

огурец свежий 1 шт.

яйца вареные 4 шт.

горошек консервированный 1 б.

майонез 300 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты нарезаем кубиком.

2. Выкладываем в кулинарное кольцо, все слои смазываем майонезом.

Поставьте салат в холодильник на несколько часов!

