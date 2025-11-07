Все рецепты
Оливье без колбасы: рассказываем, чем заменить главный ингредиент и делимся рецептом салата
Салат оливье – очень вкусное и популярное блюдо, основа которого – овощи, колбаса или мясо. Для того, чтобы салат не был сухим, готовьте его с майонезом и лучше домашним.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье с мясом, маринованными огурцами и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- мясо вареное 300 г.
- картофель вареный 2 шт.
- морковь 2 шт.
- огурцы маринованные 4-5 шт.
- огурец свежий 1 шт.
- яйца вареные 4 шт.
- горошек консервированный 1 б.
- майонез 300 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезаем кубиком.
2. Выкладываем в кулинарное кольцо, все слои смазываем майонезом.
Поставьте салат в холодильник на несколько часов!
