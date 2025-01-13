Салат оливье – очень простое и сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вам надоел классический салат, замените картофель авокадо, а вместо колбасы – красную рыбу.

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Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного оливье с лососем, огурцом, икрой и авокадо, и без майонеза.

Ингредиенты:

Отварные яйца

Авокадо

Слабосоленный лосось

Огурец

Икра

Для заправки:

Йогурт 1 ст.л

Зерновая горчица, 1 ч.л.

Мед 1 ч.л

Сок лайма 1/4

Соль по вкусу

Для подачи:

Лук

Икра

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте большим кубиком вместе со всеми ингредиентами.

2. Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте с салат.

3. Выложите салат при помощи кулинарного кольца на блюдо. Сверху украсьте красной икрой.

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