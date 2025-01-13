Оливье по-новому без колбасы, майонеза и картофеля: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Оливье по-новому без колбасы, майонеза и картофеля: делимся оригинальным рецептом

Салат оливье – очень простое и сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вам надоел классический салат, замените картофель авокадо, а вместо колбасы – красную рыбу. 

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Салат оливье

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного оливье с лососем, огурцом, икрой и авокадо, и без майонеза. 

Чем заменить колбасу в оливье

Ингредиенты:

  • Отварные яйца
  • Авокадо
  • Слабосоленный лосось
  • Огурец
  • Икра

Для заправки:

  • Йогурт 1 ст.л
  • Зерновая горчица, 1 ч.л.
  • Мед 1 ч.л
  • Сок лайма 1/4
  • Соль по вкусу

Для подачи:

  • Лук
  • Икра

Способ приготовления: 

1. Сварите яйца, порежьте большим кубиком вместе со всеми ингредиентами. 

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте с салат. 

Приготовление блюда

3. Выложите салат при помощи кулинарного кольца на блюдо. Сверху украсьте красной икрой. 

Готовый салат

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