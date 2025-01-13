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Оливье по-новому без колбасы, майонеза и картофеля: делимся оригинальным рецептом
Салат оливье – очень простое и сытное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Но, если вам надоел классический салат, замените картофель авокадо, а вместо колбасы – красную рыбу.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного оливье с лососем, огурцом, икрой и авокадо, и без майонеза.
Ингредиенты:
- Отварные яйца
- Авокадо
- Слабосоленный лосось
- Огурец
- Икра
Для заправки:
- Йогурт 1 ст.л
- Зерновая горчица, 1 ч.л.
- Мед 1 ч.л
- Сок лайма 1/4
- Соль по вкусу
Для подачи:
- Лук
- Икра
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, порежьте большим кубиком вместе со всеми ингредиентами.
2. Смешайте все ингредиенты для заправки и добавьте с салат.
3. Выложите салат при помощи кулинарного кольца на блюдо. Сверху украсьте красной икрой.
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