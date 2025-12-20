Привычный салат оливье можно подать иначе, не меняя любимый вкус. Формат рулета выглядит аккуратно, празднично и сразу привлекает внимание на столе. Такая подача подходит для семейных праздников, фуршетов и новогоднего меню, когда хочется обновить классику без сложных техник и лишних ингредиентов.

Идея приготовления салата оливье в виде рулета опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

морковь – 2 шт.

яйца – 7 шт.

соленые огурцы – 3–4 шт.

вареная колбаса – 400 г

зеленый горошек – 1 банка (400 г)

– 1 банка (400 г) майонез – 3-4 ст. ложки

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности и полностью охладите.

2. Овощи, соленые огурцы, вареную колбасу и яичные желтки нарежьте очень мелким кубиком. Такая нарезка – один из главных секретов сбалансированного вкуса оливье, когда ни один ингредиент не доминирует.

3. В глубокой миске соедините картофель, морковь, огурцы, горошек, желтки и колбасу.

4. Добавьте майонез, соль и перец, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Начинка должна быть плотной, но не перегруженной соусом.

5. Яичные белки натрите на мелкой терке. На рабочую поверхность расстелите пищевую пленку и равномерно распределите белки в виде прямоугольника, слегка прижимая их ложкой или лопаткой.

6. По центру выложите подготовленную начинку из оливье. С помощью пленки осторожно сформируйте рулет, плотно заворачивая салат и придавая ему правильную форму. Завернутый рулет положите в холодильник на 20–30 минут, чтобы он стабилизировался и легко нарезался.

7. Перед подачей рулет из оливье можно украсить майонезом, зеленым горошком, зеленью или другими простыми элементами декора.

