Из обыкновенного магазинного багета можно сделать очень изысканную праздничную закуску. Для нее вам понадобятся соус песто, немного овощей и сыра. Для вкуса вкусно использовать густой бальзамический уксус.

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Идея приготовления простой и бюджетной закуски из багета опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Запекается блюдо максимум 15 минут.

Ингредиенты:

багет

соус песто

тертый сыр

томаты черри

базилик

любимая колбаса

моцарелла мини

оливковое масло

бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Багет нарезать на достаточно широкие кусочки.

2. Сделать углубление с помощью рюмки.

3. Добавить соус песто, тертый сыр, базилик, колбасу, томат и моцареллу.

4. Добавить оливковое масло.

5. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, пока хлеб не станет румяным, а моцарелла расплавиться.

6. Подавать с кремовым бальзамическим уксусом или другим излюбленным соусом.

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