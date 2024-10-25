Оригинальная закуска из обычного багета: какие вкусные ингредиенты использовать
Из обыкновенного магазинного багета можно сделать очень изысканную праздничную закуску. Для нее вам понадобятся соус песто, немного овощей и сыра. Для вкуса вкусно использовать густой бальзамический уксус.
Идея приготовления простой и бюджетной закуски из багета опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Запекается блюдо максимум 15 минут.
Ингредиенты:
- багет
- соус песто
- тертый сыр
- томаты черри
- базилик
- любимая колбаса
- моцарелла мини
- оливковое масло
- бальзамический уксус
Способ приготовления:
1. Багет нарезать на достаточно широкие кусочки.
2. Сделать углубление с помощью рюмки.
3. Добавить соус песто, тертый сыр, базилик, колбасу, томат и моцареллу.
4. Добавить оливковое масло.
5. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут, пока хлеб не станет румяным, а моцарелла расплавиться.
6. Подавать с кремовым бальзамическим уксусом или другим излюбленным соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: