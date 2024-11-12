Видео дня
Оригинальная закуска из свеклы и сыра: простой рецепт
Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов, закусок, соусов и первых блюд. Еще свеклу можно просто запечь, полить маслом, добавить орешки и вы получите полезное блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сыром, орешками и соусом.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- микс зеленый с рукколой
- теряло
- орешки
- соус бальзамик
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу нарезаем тоненькими ломтиками и выкладываем на дно тарелки.
2. Сверху добавляем микс зелени с рукколой и самый главный ингредиент – сыр. Полейте соусом и можно подавать!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: