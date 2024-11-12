Свекла – идеальный овощ для приготовления салатов, закусок, соусов и первых блюд. Еще свеклу можно просто запечь, полить маслом, добавить орешки и вы получите полезное блюдо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сыром, орешками и соусом.

Ингредиенты:

отварная свекла

микс зеленый с рукколой

теряло

орешки

соус бальзамик

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу нарезаем тоненькими ломтиками и выкладываем на дно тарелки.

2. Сверху добавляем микс зелени с рукколой и самый главный ингредиент – сыр. Полейте соусом и можно подавать!

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