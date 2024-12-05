Вскоре наступит самая главная ночь года, когда за праздничным столом соберутся самые родные люди. Это именно та ночь, во время которой можно себе позволить попробовать абсолютно все, ведь каждое блюдо будет очень вкусным. А еще в эту ночь принято подавать много интересных закусок.

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Идеей приготовления одной из них в Instagram поделилась фудблогер с ником kathycoooks. Она рассказала, как приготовить оригинальные брускетты с камамбером, хамоном и вишневым джемом.

Ингредиенты

Багет

Камамбер

Хамон

Вишневый джем

Розмарин – для декора

Способ приготовления

1. Багет нарезаем на порционные кусочки.

2. Выкладываем сверху камамбер и отправляем выпекаться в течение 10 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

3. Вынимаем уже готовые тосты из духовки.

4. Выкладываем хамон и вишневый джем.

5. Украшаем веточками розмарина и подаем на стол.

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