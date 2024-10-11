Брускетта – это традиционная итальянская закуска. От привычного нам бутерброда они отличается тем, что ломтики хлеба предварительно поджариваются на гриле без добавления масла. Ну а заправить этот кусочек хлеба можно чем-нибудь, что придется вам по вкусу. Здесь можно дать свободу фантазии.

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Именно так поступила блогер с ником mariiam foodblog. В TikTok она показала, как приготовить брускетты с помидорами черри и авокадо. В результате кулинар получила очень вкусную и привлекательную по виду закуску.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт

Яйца отварные – 2 шт.

Крем-творог

Лимонный сок

Соль

Перец

Томаты черри

Моцарелла беби

Бальзамический соус

Способ приготовления

1. Авокадо, вареные яйца, крем-творог и перец смешиваем в глубокой емкости и перемешиваем до однородности.

2. Багет или чибату подсушиваем на гриле.

3. Выкладываем намазку на хлеб.

4. Сверху выкладываем томаты чери и беби-моцареллу.

5. Поливаем бальзамическим уксусом и подаем на стол.

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