Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить
Брускетта – это традиционная итальянская закуска. От привычного нам бутерброда они отличается тем, что ломтики хлеба предварительно поджариваются на гриле без добавления масла. Ну а заправить этот кусочек хлеба можно чем-нибудь, что придется вам по вкусу. Здесь можно дать свободу фантазии.
Именно так поступила блогер с ником mariiam foodblog. В TikTok она показала, как приготовить брускетты с помидорами черри и авокадо. В результате кулинар получила очень вкусную и привлекательную по виду закуску.
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Яйца отварные – 2 шт.
- Крем-творог
- Лимонный сок
- Соль
- Перец
- Томаты черри
- Моцарелла беби
- Бальзамический соус
Способ приготовления
1. Авокадо, вареные яйца, крем-творог и перец смешиваем в глубокой емкости и перемешиваем до однородности.
2. Багет или чибату подсушиваем на гриле.
3. Выкладываем намазку на хлеб.
4. Сверху выкладываем томаты чери и беби-моцареллу.
5. Поливаем бальзамическим уксусом и подаем на стол.
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