Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить

Брускетта – это традиционная итальянская закуска. От привычного нам бутерброда они отличается тем, что ломтики хлеба предварительно поджариваются на гриле без добавления масла. Ну а заправить этот кусочек хлеба можно чем-нибудь, что придется вам по вкусу. Здесь можно дать свободу фантазии.

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Именно так поступила блогер с ником mariiam foodblog. В TikTok она показала, как приготовить брускетты с помидорами черри и авокадо. В результате кулинар получила очень вкусную и привлекательную по виду закуску.

Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить

Ингредиенты

  • Авокадо – 1 шт
  • Яйца отварные – 2 шт.
  • Крем-творог
  • Лимонный сок
  • Соль
  • Перец
  • Томаты черри
  • Моцарелла беби
  • Бальзамический соус

Способ приготовления

1. Авокадо, вареные яйца, крем-творог и перец смешиваем в глубокой емкости и перемешиваем до однородности.

Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить

2. Багет или чибату подсушиваем на гриле.

3. Выкладываем намазку на хлеб.

Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить

4. Сверху выкладываем томаты чери и беби-моцареллу.

Оригинальные и вкусные брускетты с авокадо и помидорами черри: как приготовить

5. Поливаем бальзамическим уксусом и подаем на стол.

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