Оригинальные сендвичи из кабачков с крабовой начинкой: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Оригинальные сендвичи из кабачков с крабовой начинкой: самый простой рецепт

Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусного и полезного рагу, а также закусок в виде рулетиков, а также торта, блинов с семгой и сыром. Еще из них получится вкусный холодный крем-суп и маринованные закуски на зиму.

Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом оригинальных сендвичей из кабачков, с крабовой начинкой. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачки
  • мука
  • яйца
  • специи

Начинка:

  • крабовые палочки
  • плавленые сырки
  • помидоры
  • чеснок
  • укроп
  • сметана

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте, посолите, поперчите, обмокните в муку и обжарьте.

Жареные кабачки

2. Начинка: крабовые палочки натрите вместе с сыром, помидоры кубиком, добавьте сметану, укроп и чеснок. 

Начинка для блюда

3. На кабачок выложите начинку, сверху еще один кабачок и поставьте в холодильник.

Готовая закуска

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