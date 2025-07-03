Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусного и полезного рагу, а также закусок в виде рулетиков, а также торта, блинов с семгой и сыром. Еще из них получится вкусный холодный крем-суп и маринованные закуски на зиму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом оригинальных сендвичей из кабачков, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

кабачки

мука

яйца

специи

Начинка:

крабовые палочки

плавленые сырки

помидоры

чеснок

укроп

сметана

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте, посолите, поперчите, обмокните в муку и обжарьте.

2. Начинка: крабовые палочки натрите вместе с сыром, помидоры кубиком, добавьте сметану, укроп и чеснок.

3. На кабачок выложите начинку, сверху еще один кабачок и поставьте в холодильник.

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