Оригинальный и сытный салат "Мэри" для новогоднего стола: простой рецепт яркого блюда

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Для новогоднего стола можно готовить вкусные и сытные салаты из любых овощей, мяса, морепродуктов, зелени, сыров. Для заправки используйте домашний майонез, сметану, йогурт, ароматные масла. 

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Сытный салат из филе и сыра

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из филе, с овощам и жареными грибами. 

Новогодний салат

Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 1 шт
  • Сливочный сырок – 1 шт
  • Морковь – 2 шт. 
  • Шампиньоны – 150г
  • Укроп
  • Яйцо – 1 шт
  • Чеснок
  • Майонез
  • Картофель
  • Яйца 
  • Соль, майонез
  • Оливки, маслины

Способ приготовления: 

1. Овощи запеките и натрите. 

Картофель для блюда

2. Грибы пожарьте с луком. 

Жареные грибы с луком

3. Сыр натрите. 

Сыр для салата

4. Соберите салат слоями: картофель, морковь, яйцо, плавленный сырок, мясо, соль, майонез, оливки, маслины.

Готовый салат

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