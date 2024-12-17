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Оригинальный и сытный салат "Мэри" для новогоднего стола: простой рецепт яркого блюда
Для новогоднего стола можно готовить вкусные и сытные салаты из любых овощей, мяса, морепродуктов, зелени, сыров. Для заправки используйте домашний майонез, сметану, йогурт, ароматные масла.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из филе, с овощам и жареными грибами.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт
- Сливочный сырок – 1 шт
- Морковь – 2 шт.
- Шампиньоны – 150г
- Укроп
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок
- Майонез
- Картофель
- Яйца
- Соль, майонез
- Оливки, маслины
Способ приготовления:
1. Овощи запеките и натрите.
2. Грибы пожарьте с луком.
3. Сыр натрите.
4. Соберите салат слоями: картофель, морковь, яйцо, плавленный сырок, мясо, соль, майонез, оливки, маслины.
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