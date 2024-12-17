Для новогоднего стола можно готовить вкусные и сытные салаты из любых овощей, мяса, морепродуктов, зелени, сыров. Для заправки используйте домашний майонез, сметану, йогурт, ароматные масла.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из филе, с овощам и жареными грибами.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт

Сливочный сырок – 1 шт

Морковь – 2 шт.

Шампиньоны – 150г

Укроп

Яйцо – 1 шт

Чеснок

Майонез

Картофель

Яйца

Соль, майонез

Оливки, маслины

Способ приготовления:

1. Овощи запеките и натрите.

2. Грибы пожарьте с луком.

3. Сыр натрите.

4. Соберите салат слоями: картофель, морковь, яйцо, плавленный сырок, мясо, соль, майонез, оливки, маслины.

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