Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
27
Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

Лучшее тесто для приготовления вкусных и легких десертов – слоеное. Готовить из него можно практически любой десерт, особенно вкусно получится пирог с яблоками, грушами, сыром.

Видео дня
Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с грушами и сыром. 

Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного теста
  • 2-3 груши
  • 250 г сыра камамбер
  • желток
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Груши и сыр порежьте слайсами. 

Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

2. Раскатайте немного тесто, выложите грушу и сыр. Присыпьте хлопьями. 

Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

3. Бортики смажьте желтком и выпекайте 15 минут при 200С.

Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктыдесерт

Сейчас мы готовим

Все рецепты