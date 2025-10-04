Видео дня
Осенний пирог без приготовления теста: делимся простым рецептом
Лучшее тесто для приготовления вкусных и легких десертов – слоеное. Готовить из него можно практически любой десерт, особенно вкусно получится пирог с яблоками, грушами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с грушами и сыром.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 2-3 груши
- 250 г сыра камамбер
- желток
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Груши и сыр порежьте слайсами.
2. Раскатайте немного тесто, выложите грушу и сыр. Присыпьте хлопьями.
3. Бортики смажьте желтком и выпекайте 15 минут при 200С.
