Лучшее тесто для приготовления вкусных и легких десертов – слоеное. Готовить из него можно практически любой десерт, особенно вкусно получится пирог с яблоками, грушами, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного слоеного пирога с грушами и сыром.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

2-3 груши

250 г сыра камамбер

желток

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Груши и сыр порежьте слайсами.

2. Раскатайте немного тесто, выложите грушу и сыр. Присыпьте хлопьями.

3. Бортики смажьте желтком и выпекайте 15 минут при 200С.

