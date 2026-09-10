Осенний салат с сельдью, картофелем и горошком: рецепт сытного и питательного блюда
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Селедец хорошо сочетается с картофелем, хрустящим маринованным огурцом и зеленым горошком. Из этих продуктов можно быстро приготовить салат, который подойдет и для обеда, и для легкого ужина. Маринованный лук придаёт блюду приятную кислинку, а масло связывает все ингредиенты. Такой салат не требует сложной подготовки и может стать самостоятельным блюдом.
Идея приготовления вкусного салата с сельдью и картофелем опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – отварной, по вкусу
- селедец – по вкусу
- маринованный огурец – по вкусу
- маринованный лук – по вкусу
- зеленый горошек – по вкусу
- растительное масло – 1 ч.л. на порцию
- специи – по вкусу
- черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварной и остывший картофель нарежьте небольшими кубиками.
2. Селедку очистите от костей и нарежьте кусочками. Квашеный огурец измельчите, а маринованный лук подготовьте к добавлению в салат.
3. В глубокой миске смешайте картофель, сельдь, огурец, лук и зеленый горошек.
4. Аккуратно перемешайте, чтобы картофель не потерял форму.
5. Заправьте салат растительным маслом, добавьте черный перец и специи по вкусу.
6. Еще раз перемешайте, после чего блюдо можно подавать к столу.
7. Салат с сельдью можно есть как самостоятельное блюдо или дополнять хлебом.
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