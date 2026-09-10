Осенний салат с сельдью, картофелем и горошком: рецепт сытного и питательного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
54
Рецепт вкусного салата с сельдью
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Селедец хорошо сочетается с картофелем, хрустящим маринованным огурцом и зеленым горошком. Из этих продуктов можно быстро приготовить салат, который подойдет и для обеда, и для легкого ужина. Маринованный лук придаёт блюду приятную кислинку, а масло связывает все ингредиенты. Такой салат не требует сложной подготовки и может стать самостоятельным блюдом.

Идея приготовления вкусного салата с сельдью и картофелем опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Вкусный осенний салат с сельдью

Ингредиенты:

  • картофель – отварной, по вкусу
  • селедец – по вкусу
  • маринованный огурец – по вкусу
  • маринованный лук – по вкусу
  • зеленый горошек – по вкусу
  • растительное масло – 1 ч.л. на порцию
  • специи – по вкусу
  • черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Смешиваем в миске картофель и рыбу

1. Отварной и остывший картофель нарежьте небольшими кубиками.

2. Селедку очистите от костей и нарежьте кусочками. Квашеный огурец измельчите, а маринованный лук подготовьте к добавлению в салат.

Маринуем лук

3. В глубокой миске смешайте картофель, сельдь, огурец, лук и зеленый горошек.

4. Аккуратно перемешайте, чтобы картофель не потерял форму.

Добавляем лук в салат

5. Заправьте салат растительным маслом, добавьте черный перец и специи по вкусу.

6. Еще раз перемешайте, после чего блюдо можно подавать к столу.

Готовый салат

7. Салат с сельдью можно есть как самостоятельное блюдо или дополнять хлебом.

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