Селедец хорошо сочетается с картофелем, хрустящим маринованным огурцом и зеленым горошком. Из этих продуктов можно быстро приготовить салат, который подойдет и для обеда, и для легкого ужина. Маринованный лук придаёт блюду приятную кислинку, а масло связывает все ингредиенты. Такой салат не требует сложной подготовки и может стать самостоятельным блюдом.

Идея приготовления вкусного салата с сельдью и картофелем опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – отварной, по вкусу

селедец – по вкусу

маринованный огурец – по вкусу

маринованный лук – по вкусу

зеленый горошек – по вкусу

растительное масло – 1 ч.л. на порцию

специи – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварной и остывший картофель нарежьте небольшими кубиками.

2. Селедку очистите от костей и нарежьте кусочками. Квашеный огурец измельчите, а маринованный лук подготовьте к добавлению в салат.

3. В глубокой миске смешайте картофель, сельдь, огурец, лук и зеленый горошек.

4. Аккуратно перемешайте, чтобы картофель не потерял форму.

5. Заправьте салат растительным маслом, добавьте черный перец и специи по вкусу.

6. Еще раз перемешайте, после чего блюдо можно подавать к столу.

7. Салат с сельдью можно есть как самостоятельное блюдо или дополнять хлебом.

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