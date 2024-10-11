Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину
Осенью начинается сезон невероятно вкусных и ароматных фруктов. Из них можно готовить много интересных блюд и закусок к вину.
Рецептом одной из таких закусок в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич. Она показала, как приготовить бутерброд с грушей и сыром. Ее можно есть как отдельное блюдо, а также она просто идеально подходит к любому вину.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 1 шт
- Груша – 1-2 шт
- Сливочное масло – для смазки
- Сыр твердый
- Грецкие орехи – 50 гр
- Мед – по вкусу
- Инжир – 1 шт
Способ приготовления
1. На размороженном слоеном тесте за 1см до краев делаем надрезы для формирования бортиков. Тесто смазываем растопленным сливочным маслом.
2. Нарезаем тонкими слайсами груши, инжир и творог.
3. Выкладываем на тесто поочередно. Поливаем медом и присыпаем орешками.
4. Отправляем выпекаться в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.
5. После выпечки можно добавить еще мед.
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