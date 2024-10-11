Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину

Осенью начинается сезон невероятно вкусных и ароматных фруктов. Из них можно готовить много интересных блюд и закусок к вину.

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Рецептом одной из таких закусок в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич. Она показала, как приготовить бутерброд с грушей и сыром. Ее можно есть как отдельное блюдо, а также она просто идеально подходит к любому вину.

Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину

Ингредиенты

  • Слоеное тесто – 1 шт
  • Груша – 1-2 шт
  • Сливочное масло – для смазки
  • Сыр твердый
  • Грецкие орехи – 50 гр
  • Мед – по вкусу
  • Инжир – 1 шт

Способ приготовления

1. На размороженном слоеном тесте за 1см до краев делаем надрезы для формирования бортиков. Тесто смазываем растопленным сливочным маслом.

Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину

2. Нарезаем тонкими слайсами груши, инжир и творог.

3. Выкладываем на тесто поочередно. Поливаем медом и присыпаем орешками.

Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину

4. Отправляем выпекаться в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Осенняя бутерброд с грушей, инжиром и сыром: можно есть как отдельное блюдо, а можно использовать как закуску к вину

5. После выпечки можно добавить еще мед.

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