Осенью начинается сезон невероятно вкусных и ароматных фруктов. Из них можно готовить много интересных блюд и закусок к вину.

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Рецептом одной из таких закусок в Instagram поделилась фудблогер Юлия Сенич. Она показала, как приготовить бутерброд с грушей и сыром. Ее можно есть как отдельное блюдо, а также она просто идеально подходит к любому вину.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 1 шт

Груша – 1-2 шт

Сливочное масло – для смазки

Сыр твердый

Грецкие орехи – 50 гр

Мед – по вкусу

Инжир – 1 шт

Способ приготовления

1. На размороженном слоеном тесте за 1см до краев делаем надрезы для формирования бортиков. Тесто смазываем растопленным сливочным маслом.

2. Нарезаем тонкими слайсами груши, инжир и творог.

3. Выкладываем на тесто поочередно. Поливаем медом и присыпаем орешками.

4. Отправляем выпекаться в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.

5. После выпечки можно добавить еще мед.

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