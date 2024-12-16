Остро-сладкие крылышки в соусе Шрирача: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт крылышек

Куриные крылышки – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое все хозяйки готовят по-разному. Для того, чтобы они были сочным и хрустящими, их нужно очень хорошо замариновать. 

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Как вкусно запечь крылышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих снаружи и очень сочных внутри куриных крылышек в пикантном соусе.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • куриные крылышки 450 г

Для маринада:

  • масло сливочное 1 ст. л
  • перец черный 1/4 ч. л
  • перец красный 1/4 ч. л
  • чеснок 2 зуб. 
  • соль 1/4 ч. л
  • масло 1 ст. л

Для соуса:

  • масло сливочное 2 ст.л
  • соус Шрирача от 2 ст.л
  • перец чили хлопьями 1/4 ч. л
  • имбирь 3 г
  • мед 2 ст.л
  • соевый соус от 1/2 ст.л.
  • лаймовый сок 1/2 ст. л
  • оцет 1/2 ст. л
  • кукурузный крахмал 1/2 ч. л

Способ приготовления: 

1. Крылышки помойте, промокните бумажным полотенцем.

Крылышки в соусе

2. Маринад: в миске соединяем все ингредиенты для маринада, (сливочное масло растапливаем), перемешиваем, добавляем к крылышкам, перемешиваем и ставим в холодильник минимум на 1 час.

Маринад для мяса

3. Далее выкладываем на противень застеленный пергаментом и ставим выпекаться на 30 минут при 200 С.

Крылышки для приготовления

4. Соус для обжарки: в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем хлопья чили помешивая, соус Шрирача, соевый соус, оцет, перемешиваем, мед, имбирь, лаймовый или лимонный сок в крахмал разведенный в 3 ст л воды, снова перемешиваем.

Соус для мяса

5. Выкладываем туда уже готовые крылышки, и хорошо перемешиваем, чтобы каждое крылышко покрылось соусом!

Крылышки в соусе

Перед подачей присыпьте крылышки кунжутом! 

Готовые крылышки

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