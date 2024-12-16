Остро-сладкие крылышки в соусе Шрирача: рецепт блюда для новогоднего стола
Куриные крылышки – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое все хозяйки готовят по-разному. Для того, чтобы они были сочным и хрустящими, их нужно очень хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих снаружи и очень сочных внутри куриных крылышек в пикантном соусе.
Ингредиенты:
- куриные крылышки 450 г
Для маринада:
- масло сливочное 1 ст. л
- перец черный 1/4 ч. л
- перец красный 1/4 ч. л
- чеснок 2 зуб.
- соль 1/4 ч. л
- масло 1 ст. л
Для соуса:
- масло сливочное 2 ст.л
- соус Шрирача от 2 ст.л
- перец чили хлопьями 1/4 ч. л
- имбирь 3 г
- мед 2 ст.л
- соевый соус от 1/2 ст.л.
- лаймовый сок 1/2 ст. л
- оцет 1/2 ст. л
- кукурузный крахмал 1/2 ч. л
Способ приготовления:
1. Крылышки помойте, промокните бумажным полотенцем.
2. Маринад: в миске соединяем все ингредиенты для маринада, (сливочное масло растапливаем), перемешиваем, добавляем к крылышкам, перемешиваем и ставим в холодильник минимум на 1 час.
3. Далее выкладываем на противень застеленный пергаментом и ставим выпекаться на 30 минут при 200 С.
4. Соус для обжарки: в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем хлопья чили помешивая, соус Шрирача, соевый соус, оцет, перемешиваем, мед, имбирь, лаймовый или лимонный сок в крахмал разведенный в 3 ст л воды, снова перемешиваем.
5. Выкладываем туда уже готовые крылышки, и хорошо перемешиваем, чтобы каждое крылышко покрылось соусом!
Перед подачей присыпьте крылышки кунжутом!
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