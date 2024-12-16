Куриные крылышки – одно из самых вкусных и сытных блюд, которое все хозяйки готовят по-разному. Для того, чтобы они были сочным и хрустящими, их нужно очень хорошо замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих снаружи и очень сочных внутри куриных крылышек в пикантном соусе.

Ингредиенты:

куриные крылышки 450 г

Для маринада:

масло сливочное 1 ст. л

перец черный 1/4 ч. л

перец красный 1/4 ч. л

чеснок 2 зуб.

соль 1/4 ч. л

масло 1 ст. л

Для соуса:

масло сливочное 2 ст.л

соус Шрирача от 2 ст.л

перец чили хлопьями 1/4 ч. л

имбирь 3 г

мед 2 ст.л

соевый соус от 1/2 ст.л.

лаймовый сок 1/2 ст. л

оцет 1/2 ст. л

кукурузный крахмал 1/2 ч. л

Способ приготовления:

1. Крылышки помойте, промокните бумажным полотенцем.

2. Маринад: в миске соединяем все ингредиенты для маринада, (сливочное масло растапливаем), перемешиваем, добавляем к крылышкам, перемешиваем и ставим в холодильник минимум на 1 час.

3. Далее выкладываем на противень застеленный пергаментом и ставим выпекаться на 30 минут при 200 С.

4. Соус для обжарки: в сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем хлопья чили помешивая, соус Шрирача, соевый соус, оцет, перемешиваем, мед, имбирь, лаймовый или лимонный сок в крахмал разведенный в 3 ст л воды, снова перемешиваем.

5. Выкладываем туда уже готовые крылышки, и хорошо перемешиваем, чтобы каждое крылышко покрылось соусом!

Перед подачей присыпьте крылышки кунжутом!

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