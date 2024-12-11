От жары в СССР спасались не только нырянием в водоемы и известным советским мороженым, но и разнообразными охлаждающими напитками.

Видео дня

Какие напитки любили жители СССР, а также как их продавали, рассказывает FoodOboz. Кое-где во время их употребления люди даже не задумывались над гигиеной.

Компоты

Хозяйки часто баловали своих родных компотами, для которых использовали яблоки, абрикосы и вишни. Их даже консервировали, чтобы зимой не приходилось покупать готовые. Кроме этого, популярным напитком был узвар – напиток, приготовленный из сухофруктов.

Квас

Квас продавался на улице, где его разливали из огромных бочек белого и желтого цвета. Продавцы пытались наливать квас как можно быстрее, чтобы в стакан или банку попало много пены. Таким образом, они имели дополнительный заработок.

Газированная вода

На улицах городов также можно было увидеть автоматы с газировкой. А поскольку об одноразовой посуде в те времена даже не слышали, все люди пили воду из одного стакана, предварительно промыв его под водой.

Газированная вода из магазина

"Байкал", "Дюшес", "Крем-Сода" – самые популярные фасованные газированные напитки времен СССР. Каждый человек выбирал для себя любимый вкус и покупал бутылки при первой возможности. Кроме этого, в магазинах можно было приобрести соки, консервированные в трехлитровых банках.

На OBOZ.UA есть много рецептов блюд из СССР: