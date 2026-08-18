Отбивные по-новому: как сделать привычное блюдо еще вкуснее
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Куриные отбивные легко превратить в более интересное домашнее блюдо, если добавить к ним грибы, лук и сыр. Сначала мясо обжаривают до румяной корочки, а затем запекают с сочной начинкой. Такой вариант хорошо подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола. Блюдо готовится довольно просто и не требует сложных продуктов.
Идея приготовления отбивных с грибами и сыром опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – необходимое количество
- шампиньоны – 500 г
- лук – 1 шт.
- твёрдый сыр – 200 г
- яйца – 2 шт.
- мука – для панировки
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте, просушите и нарежьте вдоль на тонкие кусочки. Каждый кусочек накройте пищевой пленкой и аккуратно отбейте молотком. Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
2. Подготовьте панировку. В одну тарелку насыпьте муку, в другой взбейте яйца. Каждую отбивную сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яйцо.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте куриное филе с двух сторон до золотистой корочки. Доводить мясо до полной готовности на этом этапе не нужно, ведь оно еще будет запекаться в духовке.
4. Шампиньоны очистите при необходимости и нарежьте небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте. Обжарьте их вместе на разогретой сковороде, пока грибы не станут мягкими, а лишняя влага не испарится. По желанию начинку можно немного посолить и поперчить.
5. Готовые отбивные переложите на противень. На каждый кусок выложите порцию грибов с луком, а сверху щедро посыпьте тертым твердым сыром.
6. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут. За это время сыр должен полностью расплавиться и слегка подрумяниться.
7. Готовые куриные отбивные с грибами и сыром подавайте горячими. К ним хорошо подойдет картофельное пюре, запеченные овощи, салат из свежих овощей или другой простой гарнир.
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