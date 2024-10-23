Овощное рагу с куриным филе и специями: рецепт сытного блюда для обеда и ужина
Овощное рагу – не только легкое, но и очень полезное блюдо, которое можно есть хоть каждый день. Для более сытного варианта добавьте куриное филе, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного рану с куриным филе.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 5 зуб.
- баклажан – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- помидоры свежие или в собственном соке – 400 г
- петрушка
- базилик
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное филе и овощи на средние кусочки. Морковь натрите на крупную терку.
2. Мясо пожарьте с солью, перцем и паприкой. Жарить 5-7 минут помешивая.
3. В сковороду выложите порезанные овощи и помидоры в своем соке. Можно использовать свежие. Добавьте соль, перец, паприку, чабрец и воду. Готовьте под крышкой 20 минут. Добавить сахар и бальзамический уксус. Доведите до кисло-сладкого вкуса.
4. Добавьте туда же курицу и смешайте, готовьте еще 5 минут и добавьте зелень.
⠀Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: