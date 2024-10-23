Овощное рагу с куриным филе и специями: рецепт сытного блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рагу

Овощное рагу – не только легкое, но и очень полезное блюдо, которое можно есть хоть каждый день. Для более сытного варианта добавьте куриное филе, креветки.

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Вкусное рагу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного рану с куриным филе.

Рецепт рагу

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 5 зуб. 
  • баклажан – 1 шт.
  • сладкий перец – 1 шт.
  • помидоры свежие или в собственном соке – 400 г
  • петрушка
  • базилик

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе и овощи на средние кусочки. Морковь натрите на крупную терку.

Куриное филе

2. Мясо пожарьте с солью, перцем и паприкой. Жарить 5-7 минут помешивая.

Свежие овощи

3. В сковороду выложите порезанные овощи и помидоры в своем соке. Можно использовать свежие. Добавьте соль, перец, паприку, чабрец и воду. Готовьте под крышкой 20 минут. Добавить сахар и бальзамический уксус. Доведите до кисло-сладкого вкуса.

Приготовление рагу

4. Добавьте туда же курицу и смешайте, готовьте еще 5 минут и добавьте зелень.

Готовое рагу

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