Овощное рагу с тефтелями: рецепт сытного и полезного блюда для ужина
Овощное рагу – лучшее блюдо для полезного и сытного обеда и ужина. Важно, что готовить рагу можно из любых овощей, добавляя мясо, а также фрикадельки, тефтели. Для пикантного вкуса добавляйте специи, пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овощного рагу с тефтелями и с томатной пастой.
Ингредиенты:
Тефтели:
- 500 г фарша
- соль, перец, паприка по вкусу
Овощное рагу:
- 600 г картофеля
- 2 морковки
- 1 кабачок
- 1 луковица
- 200 г зеленого горошка
- 200 г болгарского перца
- 3-4 зубчика чеснока
- 2 ст. л. томатной пасты
- специи: соль, черный и острый перец
- 1200 мл воды
- 30 мл масла для жарки
Способ приготовления:
1. Смешиваем фарш со специями и формируем небольшие шарики размером с орех. Чтобы масса не липла к рукам – смачивайте их водой.
2. В кастрюле разогреваем масло и обжариваем фрикадельки по 3 минуты с каждой стороны до легкой румяной корочки.
3. Добавляем измельченный лук, чеснок и морковь, перец. Обжариваем овощи вместе с фрикадельками, помешивая, примерно 5-6 минут. Засыпаем картофель, кабачок, горошек, кладем томатную пасту и добавляем специи и все заливаем водой.
4. Доводим до кипения, уменьшаем огонь до среднего и варим под крышкой еще 30-35 минут, пока овощи не станут мягкими!
