Овощное рагу с тефтелями: рецепт сытного и полезного блюда для ужина

Рецепт блюда

Овощное рагу – лучшее блюдо для полезного и сытного обеда и ужина. Важно, что готовить рагу можно из любых овощей, добавляя мясо, а также фрикадельки, тефтели. Для пикантного вкуса добавляйте специи, пасту.

Овощное рагу с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овощного рагу с тефтелями и с томатной пастой.

Ингредиенты:

Тефтели:

  • 500 г фарша
  • соль, перец, паприка по вкусу

Овощное рагу:

  • 600 г картофеля
  • 2 морковки
  • 1 кабачок
  • 1 луковица
  • 200 г зеленого горошка
  • 200 г болгарского перца
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • специи: соль, черный и острый перец
  • 1200 мл воды
  • 30 мл масла для жарки

Способ приготовления:

1. Смешиваем фарш со специями и формируем небольшие шарики размером с орех. Чтобы масса не липла к рукам – смачивайте их водой.

Мясные тефтели

2. В кастрюле разогреваем масло и обжариваем фрикадельки по 3 минуты с каждой стороны до легкой румяной корочки.

Специи для блюда

3. Добавляем измельченный лук, чеснок и морковь, перец. Обжариваем овощи вместе с фрикадельками, помешивая, примерно 5-6 минут. Засыпаем картофель, кабачок, горошек, кладем томатную пасту и добавляем специи и все заливаем водой.

Сколько готовить блюдо

4. Доводим до кипения, уменьшаем огонь до среднего и варим под крышкой еще 30-35 минут, пока овощи не станут мягкими!

Готовое рагу

