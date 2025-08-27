Овощное рагу – лучшее блюдо для полезного и сытного обеда и ужина. Важно, что готовить рагу можно из любых овощей, добавляя мясо, а также фрикадельки, тефтели. Для пикантного вкуса добавляйте специи, пасту.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного овощного рагу с тефтелями и с томатной пастой.

Ингредиенты:

Тефтели:

500 г фарша

соль, перец, паприка по вкусу

Овощное рагу:

600 г картофеля

2 морковки

1 кабачок

1 луковица

200 г зеленого горошка

200 г болгарского перца

3-4 зубчика чеснока

2 ст. л. томатной пасты

специи: соль, черный и острый перец

1200 мл воды

30 мл масла для жарки

Способ приготовления:

1. Смешиваем фарш со специями и формируем небольшие шарики размером с орех. Чтобы масса не липла к рукам – смачивайте их водой.

2. В кастрюле разогреваем масло и обжариваем фрикадельки по 3 минуты с каждой стороны до легкой румяной корочки.

3. Добавляем измельченный лук, чеснок и морковь, перец. Обжариваем овощи вместе с фрикадельками, помешивая, примерно 5-6 минут. Засыпаем картофель, кабачок, горошек, кладем томатную пасту и добавляем специи и все заливаем водой.

4. Доводим до кипения, уменьшаем огонь до среднего и варим под крышкой еще 30-35 минут, пока овощи не станут мягкими!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: